Eliminatorias Sudamericanas: Partidos, horas y canales de TV para ver la fecha 9

Dos días de eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026 se jugarán en la fecha 9. Jueves 10 y viernes 11 de octubre del 2024 se vivirán cinco partidos, donde los puntos valen oro.

Nadie quiere salir de los primeros siete lugares que dan clasificación: seis de manera directa y uno en repechaje.

RELACIONADAS La drástica sanción que recibió Ecuador antes de su partido ante Paraguay

Todos los detalles que necesitas saber

Se juega la mitad de los partidos de las eliminatorias, y luego vendrán los encuentros de vuelta. Ecuador recibirá a un viejo conocido: Gustavo Alfaro, quien está en Quito con Paraguay y ha cambiado el ánimo de la selección roja y blanca con su discurso motivador.

Lea además: Antonio Valencia y Jefferson Montero llevaron la Premier a La Troncal

Marco Angulo y otros futbolistas ecuatorianos involucrados en accidentes de tránsito Leer más

Los partidos se podrán ver por El Canal del Fútbol, el cual requiere de un pago para acceder a la señal. Sin embargo, hay dos partidos que se transmitirán por señal abierta: Venezuela vs. Argentina y, en diferido, Ecuador vs. Paraguay por Telemazonas.

Así se jugará la fecha 9

Jueves 10 de octubre; 15:00: Bolivia vs. Colombia, estadio Municipal, El Alto. 16:00: Venezuela vs. Argentina, Estadio Monumental, Maturín. 16:00: Ecuador vs. Paraguay. Estadio Rodrigo Paz Delgado, Quito. 19:00: Chile vs. Brasil, Estadio Nacional, Santiago de Chile.

Viernes 11 de octubre: 20:30: Perú vs. Uruguay, Estadio Nacional de Lima.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!