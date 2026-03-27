Ecuador vs Marruecos: hora y detalles del amistoso internacional

La Tricolor mide este jueves 27 de marzo a un Marruecos que llega como campeón de África y candidato mundialista

Ecuador convierte Madrid en territorio tricolor en la antesala de uno de los desafíos más exigentes de su preparación mundialista. Este viernes 27 de marzo, en el estadio Metropolitano, la selección ecuatoriana se enfrenta a Marruecos, octava en el ranking FIFA y flamante campeona de África, desde las 15:15 de Ecuador. El encuentro será transmitido por El Canal del Fútbol y diferido por Teleamazonas.

La presencia de miles de ecuatorianos en España promete transformar el escenario en una extensión de la casa de la Tri. El equipo de Sebastián Beccacece afronta este compromiso como uno de los dos últimos ensayos antes del Mundial 2026, con la intención de medir su nivel ante una selección consolidada y competitiva.

Ecuador listo para enfrentar a Marruecos

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El tema de Moisés Caicedo está en el ambiente

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En la previa, el foco también se posa sobre la situación de Moisés Caicedo. El mediocampista fue sancionado tras su expulsión ante Argentina en las eliminatorias sudamericanas, una decisión que el seleccionador considera injusta. “La FIFA debería revisarla”, apuntó Beccacece, quien sostiene que lo lógico sería que la sanción se cumpla en el proceso clasificatorio y no en la cita mundialista. La FEF ya presentó una apelación, pero no ha recibido respuesta.

Marruecos, por su parte, llega con un proyecto sólido. El equipo africano se consagró campeón continental tras una final marcada por la polémica ante Senegal. Además, ha sabido sostener su competitividad pese a la salida de Walid Regragui, el técnico que los llevó a las semifinales en Qatar 2022. Bajo la dirección de Mohammed Ouhabi, el equipo mantiene su estructura y ambición.

El jugador de la selección de Ecuador Enner Valencia, firma autógrafos a la llegada al entrenamiento en el Estadio Municipal de Butarque en Leganés (Madrid). SERGIO PEREZ

El duelo en Madrid no solo será un amistoso: es una radiografía del presente de Ecuador frente a un rival que apunta a ser protagonista en el próximo Mundial.

Alineaciones probables:

Ecuador: Galíndez; Ordóñez, Pacho, Hincapié, Estupiñán; Alan Franco, Caicedo, Yeboah, Vite; Plata, Valencia. Seleccionador: Sebastián Beccacece (ARG).

Marruecos: Bono; Hakimi, Baouf, Diop, Mazraoui; El Khannouss, Saibari, El Aynaoui; Ez Abde, El Kaabi, Brahim Díaz. Seleccionador: Mohamed Ouahbi.

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