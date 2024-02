Dybala se exhibe con un triplete y hace soñar al Roma con la Champions League

El argentino Paulo Dybala es el mejor jugador del Roma de Daniele De Rossi y este lunes 26 de febrero regaló a su equipo la victoria ante el Torino (3-2) con un triplete, el primero con los 'giallorossi' y el séptimo de su carrera, con el que volvió a exhibir su superioridad y mantiene muy vivo el sueño de devolver a la 'Loba' a la Liga de Campeones.

Exhibición de Dybala en el Olímpico de Roma. No se puede resumir mejor el partido de la 'Joya' ante su gente en uno de los duelos más importantes del calendario de febrero, ante un rival directo por las plazas europeas como el Torino.

Tras el agónico triunfo por penaltis ante el Feyenoord en Liga Europa del pasado jueves, la rutina de la Serie A brindó la oportunidad perfecta al Roma de alargar su gran estado de forma, de mantener las opciones vivas de soñar con la 'Champions' y de dejar atrás a un rival tozudo como el 'Toro', que buscaba engancharse a la pelea por Europa.

Y apareció Paulo Dybala para solucionarlo todo él solo. El argentino, campeón del mundo en Catar en 2022, convirtió el penalti cometido sobre su compañero iraní Sardar Azmoun y señaló el camino a sus compañeros, formando en esta ocasión con una línea de tres centrales por la vuelta a la titularidad del inglés Chris Smalling.

