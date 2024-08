Damián 'Kitu' Díaz dejó un sello imborrable en Barcelona

El 31 de julio Barcelona conmocionó el mundo: Damián Díaz, fuera del plantel. Especulaciones: desde quiños en camerino, hasta “taladas” entre Kitu y el DT. Que el 10 pudre camerinos, que es tigre para una camarilla; que Ariel Holan cortó un entorno tóxico.

Se dijo de todo, menos la plena. Se marcha un crack con tres títulos locales y una semifinal de Copa Libertadores. Patear tableros, cobra. Díaz pagó. Mario Canessa, líder de opinión señala que su salida no tiene razón futbolística.

Hincapié y Bayer van por la defensa de la Bundesliga, ¿cuándo es el partido? Leer más

“Un jugador pensante, ya se lo extraña. En partidos cerrados, no hay quien cree; él los resolvía”. Si el lío fue o no de camerino, no ha sido aclarado. “¿Por qué lo dejaron ir? Es un shock”, afirma Canessa.

Desde que a metros de distancia, en el estadio de Independiente del Valle, miré a Kitu imponer su espíritu, busqué una imagen comparable. Octubre de 1974, Kinshasa, República del Congo. Alí enfrenta a George Foreman. El round 5 es una brutal lección de vida. Alí, 32 años, recibiendo golpes que estremecen. El depredador aguanta: caza al rival con la certeza de que, si pega lo que sabe, George caerá. Y cayó.

Ese 9 de marzo, Kitu se retiró iriático: Barcelona superado por el cuadro de Gandolfi. Queda el privilegio de mirar esos cracks que juegan con los dientes apretados. Kitu es de esos.

Minuto 17: centro de Janner Corozo y el balón cae para la volea. Miré al Kitu acudir a la cita: coordinar su ritmo respiratorio, calcular estallido de energía y desarrajar el derechazo.

El balón enfiló al costado del portero Villar. Este argentino, de 1.93 metros, sacó su largo brazo derecho y desvió el bombazo. Hay cracks que cuando disparan mastican bronca. Kitu se la traga. Con 38 años, delgadito, pinta de licenciado -1.75 metros y 145 libras de peso- superar la potencia de explosivos atletas veinteañeros es de pocos. Kitu es uno.

EVOLUCIÓN, NO EXTINCIÓN

Díaz y un gol de chilena e1 1 de julio de 2012, ante Técnico Universitario. cortesía

Entrados los 90 irrumpe el veloz y físico fútbol actual y, junto a la prensa, dan la baja al 10 clásico: por lento y retenedor de balones. “El gordito zurdo”, ríe el DT Luis Fernando Suárez.

Barcelona vs. Católica: día, horarios y dónde ver el partido de la LigaPro Leer más

Damián nace bajo el signo Tauro y con el emblema de un 10, puro y duro, en el mundo fútbol. Allí comparte con Román Riquelme. En el 2008, en Boca, tomó banca. Un año luego, uno debía salir: ese fue el Kitu.

El fútbol consumó un cambio de era y la raza 10 corre peligro de extinción. La industria, el discurso, decretan que estos Da Vinci ya no son útiles. Kitu sobrevive. Para 2011 desembarca en el Barrio del Astillero. Y se agranda a estrella.

Evolucionó el 10 y el equipo, la manera de pensar y hacer el fútbol. “El arquero sabe con los pies; los centrales propician el ataque, los laterales son volantes externos e internos”, teoriza Luis Fernando Suárez.

"El fútbol no dejará de ser creatividad"

Damián Diaz fue el director de orquesta de los amarillos. Cortesía

Hoy es determinante recorrer y ocupar más espacios en cancha, desplazarse entre líneas, hacer de corte y ofensivos. “Vertiginosos creadores de fútbol no predecible, de cara al ataque. El fútbol no dejará de ser creatividad”.

El 10 dejó de ser el habilidoso que mete geniales pases largos y espera a ver el destino del balón. “Pero no desapareció: evolucionó. Tony Kross (34 años) no tan adelantado, es también un 5 y volante externo”, afirma Suárez.

Michael Morales vs Neil Magny: ¿Cuándo y dónde ver la pelea en UFC? Leer más

El DT cita al generador explosivo, creador de fútbol y con gol. “Kevin De Bruyne (34) está en todas partes, el mejor y mayor asistidor de la Premier League”. Kitu posee esos valores, sus chilenas y tiros libres, son cine. Cuando Holan lo dejó arriba, sin el desgaste de llegar, su espectáculo fue letal.

Suárez añade que el fútbol es explosión. “La media de un jugador fue correr 5 kilómetros, hoy, al menos, son 12”. Y aborda el cuco de la edad. “A los 30 años ya fuimos viejos; uno de 34 era excepcional”.

Kitu tiene 38. La longevidad fructífera pasa por las condiciones físicas y ese duende que impulsa al distinto: no bajan los brazos. Messi gana su mundial con 35, porque arde en el fuego interno de la determinación.

“El rigor personal y la ciencia de entrenar: Modric, (38), Cristiano (39), Messi campeón mundial”. Acá el Kitu, Facu Martínez, Tuca Ordóñez; pintando canas muestran, cada fecha, que son duros de sentar.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ