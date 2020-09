Cristhian Noboa: "Pienso en el hoy y en divertirme"

Todavía no recuerda cómo dijo todo lo del vídeo en vivo en Instagram, no descarta la política ni tampoco seguir ligado al fútbol cuando se retire, aunque no se ve como director técnico de un equipo de primera categoría.

Cristhian Noboa estuvo con El Bueno, el Malo y el Feo de EXPRESO y además de sus divertidas historias reconoció sus ganas de volver a vestir la camiseta de la selección para tomarse una revancha tras lo sucedido en la anterior eliminatorias.

De Emelec no se olvida y le gustaría volver, pero sus hijos y separarse de ellos es lo que lo han frenado. Le queda una temporada más en el Sochi, hoy es el goleador de su equipo y vive un presente soñado.

Rusia y el frío de quito

“Cuando llegué a Rusia pensé que el frío iba a ser como el de Quito. Estábamos en el avión y ya descendiendo, yo con mi chompita Adidas no tan gruesa, veo a la gente con gorros de piel de oso gigantes, se ponían estos abrigos inmensos y las bototas hasta arriba. Yo decía estos adefeciosos y eran todos en el avión. Yo venía de Turquía y pensaba que el frío era como el de Quito, no pasaba nada”.

“Antes no había la manga que te conectaba con el aeropuerto sino el autobús y cuando abren la puerta estábamos a -25 grados, entró un airecito y la cosa era en serio. Me puse la capucha de la chompa que tenía y cuando voy al autobuses, las escaleras estaban congeladas y las puertas abiertas de par en par. Me tuve que meter atrás de un tipo que parecía oso. Entro al aeropuerto y le digo a Yuri Solano, era mi traductor en ese tiempo, que por que no me avisó del frío y se reía. Por último voy a ver la nieve, yo diciendo que linda la nieve, cojo un poco, me la trago y al siguiente día y tenía casi neumonía, no podía ni hablar. Estuvo casi un mes temblando”.

La comida

“Nunca me hice problema porque sino hace rato me iba a mi casa (ríe). Hubo cosas nuevas, porque comen paloma, lengua y muchas ensaladas. En Ecuador ponemos hiervita poca, pero acá parecía césped”.

“Yo no era mucho de comer ensaladas. Miraba el menú y decía lengua no le hago, luego oveja, tampoco le hacía, y me tocó pedir pollo diciendo pío pío, pasta y ketchup. Eso comí durante los primeros dos meses”.

El capítulo de la agüita

“No sabía que había hablado nada de eso. Me acuerdo que me levanté con mi novia tipo 11:30 de la mañana (03:00 de Ecuador) y me levanto con un chuchaqui y levanto mi teléfono y eran como 100 mensajes de mi familia, mi hermano llamándome que cuelgue el teléfono que estaba en vivo y no me acordaba”.

“Todo pasó por desestresarme. Tuve varios familiares con coronavirus y yo estando encerrado acá sin poder hacer nada, sin poder ayudarlos, era una cosa tremenda. Mis hijos sentían algo y ya me asustaba. Comenzamos a tratar de olvidarnos un poco tomando en casa, no es que estaba borracho manejando o que tenía que jugar, estaba en mi casa. Fue un momento de relajamiento total”.

“Mi papá y mamá bravísimos diciendo que no habían criado a un patán. Me enviaron los stickers y decía que qué dije, qué hice, se me fue toda la sangre al piso y pedí disculpas publicas”.

El zar, a pie o en taxi

“En lo que más gasto dinero es en comida. No miro precios, puedo tener varias personas en mi casa y gasto lo que sea. Si me cuesta el doble traer patacones, lo pago no me interesa, es lo que más disfruto”.

“Y en lo que menos gasto es en mí. A veces me cuesta comprarme un reloj que me gusta, prefiero algo para mis hijos o mi novia. Mi carro en Ecuador no es de último modelo y acá ni carro tengo, me muevo en taxi o camino. Estoy a 10 minutos de la playa y no me gusta manejar además”.