El argentino Carlos Ischia se sumó al trabajo de Delfín

El entrenador argentino, Carlos Ischia, ya está al mando del campeón nacional, Delfín. La mañana de este miércoles 8 de julio de 2020 dirigió su primera práctica.

"Me he retrasado (llegada al país) con respecto a mis ayudantes, quienes llegaron el 4 de junio, por distintas razones personales que fueron comprendidas por el presidente del club", explicó Ischia antes de la sesión de trabajo.

De todas maneras, aclaró, no estuvo del todo alejado. "Según lo que me han informado y he visto (videos) se que entrenaron bien, han sido buenos profesionales porque se cuidaron. No tenemos casos importantes de contagios", agregó.

Para él, las prácticas han sido bastante limitadas por todas las restricciones, pero confía en que llegarán a un buen nivel para el inicio del torneo. "Hay que esperar a ver cuándo arranca, pero ya estamos planificando. Siempre pondremos el mejor equipo, lucharemos lo local y la Libertadores sin importar en la forma que se juegue para estar en lo más alto".

Ischia considera que el tiempo de paralización pasará factura. El objetivo es que sea una pequeña. "Han pasado cuatro meses que no se ha jugado, pueden estar físicamente bien, buen peso, buen rendimiento, pero no juegan cuatro meses y eso es complicado, el que aproveche las circunstancias desde el principio puede sacar ventaja", anunció.

También se mostró feliz por la contratación de Andy Burbano. "Es un chico con muy buen físico, que ha tenido buenas actuaciones, tiene una proyección muy importante. No solo va de lateral sino que puede hacerlo de central, se lo nota en sus movimientos, se nota que antes jugó de central. Nos dará muchas posibilidades, más ahora que vamos a tener que utilizar a todo el plantel. En los países que volvieron, juegan cada tres o cuatro días y se cambia mucho para evitar lesiones. Por un lado es bueno para los jugadores porque tendrán más chances que en un año común", concluyó.

Andy Burbano ya entrenó con el equipo y dio sus primeras impresiones