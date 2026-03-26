Bolivia vs Surinam: alineaciones, hora y dónde ver EN VIVO Repechaje Intercontinental

Bolivia contará con figuras como Víctor Ábrego, Gabriel Villamil y Miguel Terceros para asegurar la victoria ante Surinam

La selección de Bolivia comienza su camino en el Repechaje Intercontinental rumbo al Mundial 2026 con un enfrentamiento ante Surinam, en la semifinal que definirá al segundo finalista que buscará un boleto a la fase de grupos del torneo.

Cómo y dónde ver EN VIVO Bolivia vs Surinam

La clasificación se definirá a partido único en el Estadio BBVA, ubicado en Guadalupe, Nuevo León, México, dentro de la zona metropolitana de Monterrey.

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La cita es este jueves 26 de marzo de 2026 a las 17:00 (hora de Ecuador), y será transmitida EN VIVO por DirecTV tanto en su canal de televisión paga como en la plataforma digital DGO.

Bolivia contará con sus principales figuras. EFE

Plantel completo de Bolivia para el repechaje ante Surinam

La selección boliviana, dirigida por el técnico Óscar Villega, llega con su plantel completo y con la misión de asegurar la victoria para avanzar a la final, donde ya espera Irak.

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Entre sus figuras destacan el goleador Víctor Ábrego, acompañado por los volantes Gabriel Villamil y Miguel Terceros, quienes serán claves en el mediocampo para generar juego ofensivo y sostener la presión ante Surinam.

La posible alineación de Bolivia: Viscarra; Medina, Huquín, Fernández; Villamil, Matheus, Vaca, Terceros; Monteiro, Godoy, Ábrego.

Surinam llega reforzado con figuras europeas al repechaje

Por su parte, Surinam llega con un plantel reforzado por jugadores con experiencia en ligas europeas, como el delantero Joël Piroe del Leeds United y el defensor Melayro Bogarde del Lask Linz.

El equipo caribeño, dirigido por el entrenador Hen Ten Cate, de 71 años, buscará mantener el orden táctico y aprovechar los contraataques.

Surinam llega con equipo completo. EFE

En declaraciones a la prensa, el técnico afirmó: “No creo que Bolivia sea capaz de sorprendernos”, mostrando confianza en su equipo.

La posible alineación de Surinam es: Vaessen; Van Gelderen, Abena, Pinas, Bogarde; Malone, Paal, Jubitana; Becker, Margaret, Piroe.

Dónde ver EN VIVO Bolivia vs Surinam

Los fanáticos en Ecuador y Sudamérica tendrán la oportunidad de seguir este emocionante encuentro EN VIVO, mientras Bolivia persigue su sueño de regresar a la máxima cita del fútbol mundial tras el repechaje intercontinental.

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