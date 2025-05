Beccacece y la lista de Ecuador ante Brasil y Perú: ¿Guagua jugará en el Monumental?

La Selección de Ecuador ya tiene la mirada puesta en los próximos compromisos de las Eliminatorias Sudamericanas hacia el Mundial 2026. El equipo tricolor enfrentará a Brasil el próximo 5 de junio en el estadio Monumental de Guayaquil, a las 18:00. Y el 10 de junio, jugará a Lima para medirse ante Perú.

Sebastián Beccacece, director técnico de la Tri, tiene un 95 % de la convocatoria definida.

El estratega espera que no haya inconvenientes por lesiones antes de la publicación oficial de la lista. La mayoría de los jugadores convocados serán los mismos que formaron parte del equipo que empató 0-0 con Chile en la fecha pasada de clasificación.

Ecuador es uno de los primeros en la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 cortesía

Darwin Guagua estará para la doble fecha

Uno de los temas que ha generado controversia es la inclusión del joven defensor Darwin Guagua. A pesar de la polémica surgida tras su participación en el encuentro ante Chile, Beccacece ha confirmado que el jugador estará nuevamente en la convocatoria, aunque en calidad de invitado, en su rol habitual de ‘sparring’.

“Es cierto que Darwin no ha tenido minutos en la Primera División, pero en mi carrera he dado la oportunidad a muchos jóvenes. Es parte de mi filosofía apostar por los talentos emergentes. Aunque este es un proceso de selección y no un club, mi enfoque es siempre el desarrollo de los jugadores”, comentó Beccacece en Radio Centro.

La convocatoria final se anunciará en los próximos días, pero la base del equipo ya está clara, con varios jugadores de experiencia y algunos jóvenes que continúan su integración al grupo.

La base de los convocados para Brasil y Perú

Arqueros: Hernán Galíndez, David Cabezas, Moisés Ramírez.

Defensores: Félix Torres, Piero Hincapié, Willian Pacho, Joel Ordóñez, Pervis Estupiñán, Cristian Ramírez, Xavier Arreaga.

Volantes: Janner Corozo, Alan Franco, Moisés Caicedo, Kendry Páez, Pedro Vite, Gonzalo Plata, Yaimar Medina, Keny Arroyo, Denil Castillo, Jhegson Méndez.

Delanteros: Kevin Rodríguez, Enner Valencia, Jhon Mercado.

