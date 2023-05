Barcelona, a la caza de la etapa

El líder de la LigaPro, Independiente del Valle, le sacó ya 5 puntos de distancia a Barcelona y Aucas, cuando faltan 5 fechas para que termine la primera etapa, de ahí que por el nivel que han mostrado los integrantes del equipo canario no lograrían remontar en la tabla, según el técnico Carlos Sevilla y el exjugador Geovanny Caicedo.

Barcelona: El empate ante Libertad complica sus aspiraciones en Ligapro Leer más

“De acuerdo con la consecución de resultados en sus partidos, la lógica nos dice que Independiente no se dejará remontar. Por la campaña que está haciendo, logrando sus objetivos, es bastante regular. En cambio, Barcelona ha tenido altos y bajos, intermitencia en su rendimiento por la que han dejado escapar puntos importantes contra rivales que no pelean la etapa”, explicó Sevilla.

Para que el equipo dirigido por el técnico Fabián Bustos alcance su cometido tendrá que sumar las 15 unidades que le quedan por disputar, esto es ante Orense, El Nacional, Emelec, Guayaquil City y Universidad Católica. Y, al mismo tiempo, esperar que los Rayados del Valle pierdan 2 de sus 5 cotejos, entre los que enfrentarán a Deportivo Cuenca, Aucas, Liga de Quito, Orense y El Nacional, y Aucas, este último también esperando que caiga en sus choques con Mushuc Runa, Deportivo Cuenca, los Rayados, Delfín y Orense.

Independiente del Valle es el equipo más regular y serían el principal rival a vencer. Miguel Canales / Expreso

“Independiente tiene partidos complicados porque de todos sus rivales solo Deportivo Cuenca no pelea la etapa. Serán choques difíciles, pero difícilmente perderá, porque vienen con muy buena racha. Por su parte, Barcelona solo tiene dos partidos difíciles con Orense y El Nacional, de ahí su pequeña posibilidad”, acotó el estratega ecuatoriano.

Para Geovanny ‘La Cuchara’ Caicedo, el nivel irregular del Ídolo es producto de las ausencias por lesiones de Pedro Pablo Velasco y, sobre todo, de Javier Burrai, quien en 6 partidos sacó 3 vallas invictas y solo recibió 4 anotaciones. Hoy no está y es reemplazado por Víctor Mendoza en el pórtico.

“El regreso de Burrai será puntual, porque los amarillos no pueden cerrar los partidos y no tienen seguridad en el arco con Mendoza. Tienen que ganar los cinco partidos sí o sí y trabajar en mantener los resultados para que no les roben las victorias”, finalizó Caicedo.

Las siguientes cinco fechas de la LigaPro se jugarán como verdaderas finales.

COPA LIBERTADORES

Independiente lleva 8 partidos sin perder. Cayó en la fecha 2 con Cumbayá.