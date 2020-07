Barcelona: Aquiles Álvarez le dice "vende humo" al técnico Leo Ramos

No se guarda nada. Aquiles Álvarez, miembro de la comisión de fútbol de Barcelona, respondió a las declaraciones realizadas por el exentrenador canario Leonardo Ramos, quien dijo que vio un camerino desanimado luego de que la lista de Carlos Alfaro Moreno ganó las elecciones y perdió la del otrora titular amarillo, José Francisco Cevallos.

El actual directivo no dudó en criticar el accionar de Ramos, no solo desde el planteamiento táctico, sino también con el discurso que daba. Una combinación que según Álvarez, fue negativa los intereses amarillos el año anterior.

"Esas son las excusas de los perdedores, lo que yo recuerdo como hincha en todo el 2019 hasta que se ganaron las elecciones, desde que él llego, vimos un planteamiento mediocre siempre, a la defensiva siempre, nunca proponiendo, él con postura de bravo vendiendo humo siempre, mucho bla bla bla y cero táctica, cero propuesta, cero planteamiento. Es fácil echarle la culpa de su fracaso en Barcelona a la pérdida de la reelección de su ex-presidente", comentó a Studio Fútbol el dirigente.

También recordó como Ramos culpó a los jugadores de la eliminación de la Copa Ecuador ante Delfín. "No nos olvidemos que cuando renunció, al principio le echó la culpa a los jugadores, después en Uruguay fue con el rabo entre las piernas a ofrecerles disculpas. Ese es Leonardo Ramos, un vende humo, lamparoso, que acá no ganó nada. No entiendo cómo se lo sigue entrevistando, pidiéndole que cuente qué. ¿Su fracaso dentro de Barcelona? Por favor, crezcamos como periodismo, no le demos cámara a quien no merece", expresó.

Álvarez recalcó que Barcelona cumplirá con el compromiso de pagarle lo adeudado, pese a que si dependiera de él, se fuera al ámbito legal. "Lamentablemente hay que pagarle. Y sí, digo lamentablemente, porque es una deuda registrada, pero si fuese mi decisión, no le pagaría y me iría a la parte legal. Basta de regalarle la plata a los que dejan botado al equipo. Por mí que espere cien años. Está claro que estamos en Barcelona y por más de que no nos guste, toca cumplir. Se honrará la deuda registrada contablemente, con el dolor del alma", finalizó.