Arsenal vs. Newcastle: hoy EN VIVO el partido clave de Piero Hincapié, siga el minuto a minuto
Consolidado como uno de los defensores mejores del mundo, Hincapié enfrenta un examen de fuego ante las "Urracas" en una jornada 34
Esto debes de saber
- Horario y transmisión: El duelo arranca a las 11:30 (Ecuador) y se podrá ver por ESPN y Disney+.
- Liderato en juego: Arsenal suma 70 puntos y necesita ganar para no ceder terreno ante el Manchester City.
- Fortaleza local: Los "Gunners" registran 3 victorias en sus últimos 5 enfrentamientos directos ante el Newcastle.
La Premier League 2026 entra en su fase de definiciones y hoy 25 de abril, el Emirates Stadium el Arsenal recibe a un Newcastle que siempre propone batallas tácticas de alto voltaje. Desde las 11:30 (hora de Ecuador), el mundo del fútbol pondrá sus ojos sobre Londres, no solo por la importancia de los puntos, sino por la presencia estelar de Piero Hincapié. Y aquí podrás seguir el minuto a minuto o verlo por ESPN y Disney+.
Deportes
EN VIVO | Mushuc Runa vs Deportivo Cuenca HOY: Dónde ver, alineaciones y minuto a minuto de LigaPro
Christian Macías
En vivo Arsenal vs Newcastle
El defensor esmeraldeño no es un invitado más; se ha convertido en el corazón de la zaga de Mikel Arteta. Tras su traspaso definitivo desde el Bayer Leverkusen, Hincapié ha demostrado por qué su valor se ha disparado hasta los 80 millones de dólares.
Su capacidad de anticipación y su salida elegante con el balón serán fundamentales para contrarrestar la intensidad física de las "Urracas". Con 70 puntos en la bolsa, el Arsenal sabe que un empate hoy es equivalente a una derrota en la carrera contra el equipo de Guardiola.
Deportes
Jordy Caicedo: De vender en las calles de Machala a goleador en Argentina
Jerson Ruiz
El Newcastle, por su parte, llega con la intención de ser el "villano" en la capital. Aunque su forma reciente ha sido irregular, cuentan con argumentos suficientes para complicar a cualquier favorito si encuentran espacios en transiciones rápidas. La gestión emocional será la clave: el Arsenal debe transformar la presión de la localía en energía positiva desde el pitazo inicial.