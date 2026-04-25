EN VIVO | Mushuc Runa vs Deportivo Cuenca HOY: Dónde ver, alineaciones y minuto a minuto de LigaPro

Publicado por Christian Macías Creado: Actualizado:

Mushuc Runa y Dep. Cuenca buscan hoy en Echaleche recuperarse tras caer en la última fecha.



Duelo clave por la fecha 11 de LigaPro 2026: el Ponchito busca podio ante un Cuenca irregular.



A las 11:45 inicia el choque en Ambato con un historial reciente a favor del Expreso Austral.

La undécima jornada de la LigaPro continúa este sábado 25 de abril con un enfrentamiento de pronóstico reservado. A partir de las 11:45, el Estadio Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuc Runa será el escenario donde el Ponchito y el Expreso Austral intenten sacudirse el polvo tras una última fecha para el olvido.

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Mushuc Runa llega con la espina clavada tras tropezar ante Barcelona (1-2), un resultado que frenó en seco una racha positiva. Pese a ese último traspié, los dirigidos por el cuadro local venían mostrando solidez con un balance previo de tres victorias y un empate. Su capacidad ofensiva no es despreciable: han inflado las redes en 7 ocasiones en sus últimos cinco juegos, aunque la zaga ha permitido 4 tantos. Hoy, la altura de Echaleche debe volver a ser su principal aliada.

Por su parte, Deportivo Cuenca arriba a Ambato con la obligación de corregir errores defensivos. La derrota en casa 1-3 frente a Orense dejó dudas en un equipo que parece haber perdido la brújula de la regularidad (2 victorias, 1 empate y 2 derrotas en sus últimas presentaciones). Con una diferencia de goles en cero (7 a favor y 7 en contra), los morlacos necesitan blindar su área si pretenden llevarse puntos del patio ajeno.

Lucas Mancinelli que maneja el medio campo del Deportivo Cuenca.Cortesía DC

Los enfrentamientos directos entre ambos equipos reflejan una paridad absoluta en el corto plazo, registrando todos los resultados posibles en sus últimas cinco citas. En este periodo, el conjunto local apenas pudo rescatar una victoria, mientras que la visita logró imponerse en dos ocasiones, dejando los dos encuentros restantes en empate.

El antecedente más cercano favorece al morlaco, que se llevó los tres puntos con un ajustado 1 a 0 en el duelo disputado el pasado 27 de junio durante la Fase Inicial de la temporada 2025.

Mushuc Runa vs Deportivo Cuenca: Hora y dónde ver EN VIVO

El encuentro entre estos clubes será el primero de la jornada de sábado 25 de abril. Se jugará desde las 11:45 (hora de Ecuador) y será transmitido por la señal de Zapping Sports (streaming) y Ecuavisa por televisión abierta.

Mushuc Runa vs Deportivo Cuenca: Estadísticas y alineaciones

Mushuc Runa vs Deportivo Cuenca: Minuto a minuto