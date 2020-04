Angulo: "Me gustaría volver a Emelec y ser campeón"

El delantero ecuatoriano Daniel Angulo atraviesa días complejos en Hong Kong. En plena cuarentena y alejado de su familia, el ex Emelec reveló que desea regresar al país para estar con los suyos y que, por contrato, debería volver a su club el R&F Hong Kong una vez que se controle la situación del coronavirus.

Angulo explicó por qué tomó la decisión de dejar Emelec, a pesar de haber renovado contrato de una temporada más con el club. "Fueron muchos factores que me hicieron tomar la decisión, pero ya está, son decisiones a veces apropiadas a veces no, pero la vida se basa en eso. Sí, fue decisión mía. Dirigentes y técnicos querían que siga", explicó el delantero en una entrevista en el programa Pateando Tachos de Radio Diblú.

El ex Independiente del Valle habló del cariño que tiene por el cuadro millonario y recordó una anécdota de su etapa como hincha cuando la recordada popular de la Avenida Quito estaba llena de tablones metálicos y tenía un marcador manual, no electrónico.

"Soy emelecista desde chiquito y mi papá me llevaba al estadio. Ahí en la general de antes cambié el marcador cuando era manual, por eso cuando llegué a jugar al ckub era un sueño cumplido y especial estar en Emelec", agregó.

El futbolista inspirado por Ronaldo Nazario, Didier Drogba y Eduardo 'Tanque' Hurtado, Angulo señaló que no cree descabellado una vuelta al cuadro azul, pero que hoy quiere volver a Ecuador a estar con su familia.

"Si Dios lo permite y las personas que están al frente lo deciden, sí volvería. Yo soy emelecista, me gustaría volver a Emelec y ser campeón, ¿por qué no? ... Pero quiero regresar al país porque tengo a mi familia lejos, mi esposa está embarazada y aquí no vamos a retomar actividades hasta julio", reconoció.