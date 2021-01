Andrés Arce, el conquistador de Casa Blanca

Forma parte de los considerados personajes anónimos en el mundo del fútbol y, sin embargo, en sus manos está uno de los principales patrimonios de las instituciones, los jugadores.

La historia del doctor Andrés Arce Reyes tiene un plus, ya que en su calidad de jefe de los departamentos médicos de Emelec y Barcelona se convirtió en el único profesional que ha dado dos vueltas olímpicas en el estadio de Liga de Quito con los dos equipos del Astillero, en 2015 y 2020, respectivamente.

Cuando se le pregunta qué pesó más, si el tricampeonato de los azules o el título de los amarillos, responde con mucha madurez. “Cada cosa tiene su momento y este es el momento. La diferencia puede estar en el marco, porque no es lo mismo celebrar con estadio lleno que hacerlo en un escenario vacío, aunque aún así sentimos que era nuestra responsabilidad llevarle una alegría a esa gente que en el Ecuador y en el mundo seguían por radio, televisión o redes sociales la definición del campeonato”.

Diciembre de 2020. El doctor Arce se tomó una foto en Casa Blanca junto a Javier Burrai, el héroe de Barcelona en la definición por penaltis. Cortesía

La explicación la hace antes de revelar el color de su predilección.

“Soy un profesional que festeja donde está. Cierto día Luis Idrovo (excoordinador de Emelec) me recordó el capítulo que vivimos el 9 de julio de 2011, cuando antes de contratarme me preguntó hincha de qué equipo soy, le respondí que barcelonista y me pidió que espere un momento, hizo una llamada y cuando regresó me dijo no hay problema, vamos a seguir trabajando. Me llena de orgullo saber que cuando me fui de Emelec el presidente Nassib Neme me indicó que siempre tendría las puertas abiertas en esa gran institución”, afirma.

Diciembre de 2015. El médico ecuatoriano junto al plantel de Emelec que se coronó tricampeón ecuatoriano en el estadio de Liga de Quito. Cortesía

Pero el camino al éxito no estuvo exento de inconvenientes. “Cuando jugamos (Copa Libertadores) con Flamengo y me avisaron que llegaba un equipo con tantos contagiados le dije al presidente Carlos Alfaro Moreno que no podría prestar mi aporte, porque soy una persona de 53 años y con riesgo de contagiarme de la Covid. Él me dijo de forma muy inteligente que no podía dejar abandonado el barco, eso me hizo reaccionar y retomé mi puesto. Mi temor era por lo que podría suceder con mi familia, pero una frase correcta, dicha en el momento oportuno, me ayudó a superar el miedo”.

El tricampeonato con Emelec fue histórico, pero el título con Barcelona resultó emocionante. Lo logramos en un año muy difícil, con pandemia incluida. Andrés Arce, jefe del cuerpo médico de Barcelona.

También recuerda los minutos de tensión que se vivieron en la definición por penaltis. Todo el tiempo estuvo de rodillas junto al fisioterapeuta José Monserrate y cuando Javier Burrai detuvo el último envío gritó “lo hicimos, somos campeones” y corrió a felicitar a sus compañeros.

Era la hora de celebrar. Atrás quedaban aquellos momentos incómodos, como las críticas recibidas cuando un implante de cabello del defensa Darío Aimar le impidió jugar un par de partidos en la recta final de la segunda etapa, pues tuvo una infección.

“Hablar de la situación de Aimar es una locura, él siempre sopesó estar junto al equipo, tratando de dar mucho más de lo que puede. Lamentablemente hay mucha gente que habla sin tener conocimiento de causa”, acota.

Arce trabajó en la selección ecuatoriana, junto a Gustavo Quinteros. Cortesía

De su paso por el Bombillo guarda gratos recuerdos, como el haber tenido la oportunidad de trabajar con Rodrigo Figueroa, uno de los mejores preparadores físicos que ha conocido, así como la cercanía que tuvo con el técnico Omar de Felippe, el golero Esteban Dreer y el volante Fernando Gaibor, quien lo felicitó por el título obtenido con el Ídolo, recordando el apodo que se ganó en el equipo, ‘niño’.

Exestudiante del Vicente Rocafuerte, practicó hand ball y patinaje de velocidad. Con el fútbol tuvo poco contacto, aunque reconoce que por lo “rajero” que era siempre lo ponían de defensa.

Su hoja de vida incluye: cuatro títulos, dos vicecampeonatos, dos años en la selección nacional, una participación mundialista en fútbol playa y su presencia como médico de la WWF durante los dos años que la lucha libre estuvo en Ecuador.

SU GRUPO DE APOYO

Una parte del equipo humano que trabaja en Barcelona junto al doctor Andrés Arce. Cortesía

Con el paso del tiempo el trabajo de Andrés Arce evolucionó. Cuando estuvo en el Bombillo laboró junto a Tonny Ocampo. En 2019 llegó a Barcelona, luego de pasar por los exigentes filtros aplicados por Carlos Alfaro Moreno, Guillermo Almada y Rubens Valenzuela (expreparador físico del club).

Hoy su departamento lo integran más profesionales.

“Para la fisioterapia tenemos a: José Monserrate, Nicolás Mendoza, Jhonny Ponguillo y Jorge Andrade, quien nos apoya en el trabajo más pesado. La parte de la nutrición está a cargo de Astrid Salazar, Benjamín Friere y Holger Dueñas. Además contamos con dos médicos auxiliares, Daniel Figueroa y Edgar Figueroa”.

El grupo con el que trabajó en el combinado nacional. Cortesía

Arce considera acertada la inversión que la dirigencia del Ídolo hace en el campo de la medicina deportiva y para ello se remite a los resultados.

“Tenemos profesionales que se encargan desde la planificación del menú y la suplementación deportiva, cuidando a los jugadores en un aspecto tan básico, pero a la vez tan fundamental. Nuestro trabajo abarca lo que pasa en la cancha y en sus hogares, todos los días de la semana, no solo cuando se juega”, detalla.

En ese sentido recuerda la forma en la que se ha manejado Barcelona durante la pandemia.

“Antes de volver a la competencia sabíamos que Darío Aimar había dado positivo, pero ya estuvo en plenitud de condiciones cuando el equipo se volvió a unir. Se detectaron tres casos más, pero todos fueron manejados de forma oportuna, con el aislamiento respectivo y por eso el profesor Fabián Bustos contó con todo el plantel la mayor parte del tiempo. La medicina en el deporte hoy es algo muy importante y en Barcelona lo han entendido así”.