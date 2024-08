Las remesas y el empleo influyen en el alto costo de la canasta básica en Cuenca

El costo de los productos en el mercado de Cuenca ya no es el mismo que hace dos o tres meses. Es el sentir de María Pérez, de 54 años, quien es cabeza de hogar de nueve hijos que aún dependen de ella.

Señala que al inicio de 2024 invertía unos 100 dólares, entre productos del mercado e insumos de primera necesidad para su hogar; sin embargo, ahora debe pagar al menos unos 30 dólares más y esto significa dejar de comprar ciertos artículos y hacerlos alcanzar para dos meses. Algo difícil de lograr.

Algo similar piensa Luis Paucar, de 48 años, quien en su hogar es el único que tiene un trabajo y gana un sueldo fijo. Aunque evitó señalar el monto de su ingreso, dijo que siente el incremento del costo en los productos de primera necesidad.

En tal sentido, hizo un llamado a las autoridades a realizar un control en los precios para “evitar el alza indiscriminada y que afecta a la mayoría de familias que no llegan a ganar ni un sueldo básico”.

El sentir de estas dos familias cuencanas no está fuera de la realidad. Y es que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) hizo públicas las más recientes cifras en cuanto al costo de la canasta básica en Ecuador que se ubica en 858,67 dólares y Cuenca es la segunda ciudad con el costo más elevado.

Si compro lo mismo que hace dos meses, gasto $ 30 más por quincena. No me alcanza. Ahora me limito y mucho.







Doménica Alarcón,

ciudadana