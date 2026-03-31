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Presidente Daniel Noboa
Wl presidente Daniel Noboa llegó a Cuenca para presentar programa de capacitación laboral para jóvenes.Claudia pazán

Daniel Noboa cumple agenda en Cuenca con lanzamiento de capacitación juvenil

Se presentó un programa de capacitación que se pondrá en marcha a través del Secap

Un proyecto de capacitación juvenil fue presentado por el Gobierno Nacional en un evento desarrollado este martes, 31 de marzo de 2026, en la Unidad Educativa del Milenio Manuela Garaicoa de Calderón, en Cuenca. 

En el acto de lanzamiento participó el presidente Daniel Noboa quién destacó el impulso a la empleabilidad juvenil que tendrá el nuevo programa de certificación de capacidades profesionales dado que, a través de un convenio con el sector empresarial, serán empleados de forma directa. El mandatario puntualizó que en la primera fase del programa serán 28.000 jóvenes los beneficiarios que también aplicarán al proceso de colocación en las empresas aliadas. 

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¿De qué se trata el proyecto presentado por el Gobierno?

Este programa se trata de Compromiso por el Empleo, que impulsa la capacitación técnica a través del Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (Secap) y la empleabilidad de los jóvenes a través de acuerdos con el sector productivo del país. 

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Harold Burbano, ministro de Trabajo, detalló que los jóvenes bachilleres que, por su condición socioeconómica, deben emplearse de forma directa podrán certificar sus competencias laborales y que además será reconocido por la Senescyt, que hoy tiene la competencia el Ministerio de Educación. 

Se abrirán 90.000 cupos para las certificaciones a nivel nacional y tendrán una duración de entre tres semanas y tres meses. Las capacitaciones serán de forma presencial y virtual; sin embargo, la condición de las instalaciones del Secap en Cuenca no son las mejores. 

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En este sentido, Burbano aceptó que la institución no se encuentra en su mejor momento y que se alista un proyecto de ley que propondrá que el 0.5% del aporte al Seguro Social se destine a financiar al Secap. 

El ministro también señaló que la empleabilidad formal en Ecuador creció y se establece en el 38.2% y que desde enero de 2024 se han generado unos 580.000 empleos y puntualizó que en Azuay se han generando 127.000 (en el mismo periodo) en cuatro rubros: construcción, agrícola, servicios de turismo y financiero. 

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