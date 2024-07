Cómo proteger tu seguridad y privacidad en redes sociales: consejos básicos

En 2010, el sitio web de noticias y tecnología Mashable, decidió reconocer el impacto de las diferentes plataformas en la comunicación global y en la vida cotidianas de las personas. Muchos no concebirían un mundo sin ellas, pues han facilitado el día a día en formas insospechadas hace medio siglo, pero también son un riesgo en aspectos que no se consideran.

¿Qué tan seguras son las redes sociales?

Casa real española: Solo más de 200.000 seguidores en Instagram Leer más

Algo que no se reflexiona lo suficiente es qué tan seguras son las redes sociales. Para Paulina Donoso, directora de la Escuela de Comunicación de la UIDE con un PhD en Comunicación, es esencial que los usuarios comprendan qué datos están compartiendo y con quién. Configurar adecuadamente las opciones de privacidad en cada plataforma puede ayudar a controlar quién tiene acceso a la información personal. Es muy común que los usuarios de diferentes plataformas acepten solicitudes de amistad de personas que no conocen en persona. Una decisión que recae directamente en los usuarios. Además, es crucial ser consciente de las políticas de privacidad de cada red social, ya que estas determinan cómo se recopilan, utilizan y comparten los datos.

Muchos usuarios no prestan suficiente atención a las políticas de seguridad de las redes sociales por varias razones. Para Paulina: “En primer lugar, estas políticas suelen ser largas y complejas, lo que puede desalentar a las personas de leerlas detenidamente. Además, existe una percepción de que son plataformas seguras debido a su popularidad y al hecho de que mucha gente las utiliza sin problemas aparentes. Sin embargo, cuando los usuarios experimentan una pérdida de privacidad, se dan cuenta de la importancia de estas políticas. Esta preocupación surge porque la privacidad es un aspecto fundamental para el bienestar digital, y al sentirse vulnerados, los usuarios se enfrentan a las consecuencias de no haber tomado medidas preventivas anteriormente”.

¿Qué se necesita para ser un youtuber? Leer más

Es muy común tener una red social abierta en diferentes dispositivos como móviles, tabletas, computadora o televisores inteligentes. Aunque esto puede ser conveniente, los riesgos de seguridad son más significativos. “Si no se implementan medidas adecuadas como el uso de contraseñas seguras, la autenticación de dos factores y el monitoreo constante de la actividad en las cuentas, se incrementa el riesgo de accesos no autorizados. Cada dispositivo adicional representa un punto potencial de vulnerabilidad”, comenta Donoso.

¿Cuándo apareció la primera red social?

La primera red social moderna, tal como las conocemos hoy en día, fue Six Degrees, lanzada en 1997, que permitía a los usuarios crear perfiles, hacer listas de amigos y navegar por el inventario de amigos de otros usuarios. Su nombre se basaba en la teoría de los seis grados de separación, que sugiere que cualquier ser humano está conectado a otra persona a través de una cadena de no más de seis conocidos. Aunque hubo otros sitios web que ofrecían funciones similares, Six Degrees es considerada como la primera en su género antes del fenómeno de Facebook.

Consejos de seguridad

Sigue estas sugerencias para mejorar tu seguridad y proteger tu privacidad en las redes sociales.

Configura la privacidad: Asegúrate de que tus perfiles están configurados como privados para que solo tus amigos o seguidores puedan ver las publicaciones. Usa contraseñas fuertes: Deben incluir una combinación de letras mayúsculas y minúsculas, números y símbolos. Evita usar la misma contraseña en múltiples sitios. Habilita la autenticación en dos pasos: Activa la verificación en dos pasos para añadir una capa extra de seguridad, como un código enviado a tu teléfono, además de tu contraseña. Desconfía de enlaces sospechosos: No hagas clic en enlaces desconocidos o sospechosos. Podrían ser phishing o contener malware. Piensa antes de publicar: Evita compartir información personal sensible, como tu dirección, número de teléfono, datos financieros o ubicación exacta.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!