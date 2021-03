Nathalie Viteri: “La fortaleza de la mujer es el mejor vestuario”

Para el mediodía de un lunes en Guayaquil. Sin embargo, Nathalie Viteri logró hacer una pausa para el encuentro con SEMANA. Aquella sería la primera vez que la asambleísta electa concedía una entrevista desde su hogar para esta revista.

Los temas políticos no tendrían lugar. Y aunque está claro que en sus luchas diarias nada tiene que ver la moda, accedió a salir de su zona de confort para conversar detalles que reflejan su imagen y estilo.

La tinta sobre su piel

En lo personal, Nathalie guarda hobbies y aficiones a deportes extremos. “Me gusta hacer kick boxing. Y cuando tengo tiempo, me gusta ir al polígono de tiro”, detalla.

Pero además del deporte, los tatuajes y ella no son mundos alejados. Sin tapujos nos fue contando que tiene once. “A lo mejor quede hasta ahí o a lo mejor no”, confiesa.

En cuanto a las temáticas, estas son bastante eclécticas. Desde un águila (animal que, dice, la representa) hasta citas bíblicas, un lirio y alas que simbolizan a sus hijos. Esos son solo algunos de ellos.

“Me decidí a tenerlos a una edad con la madurez suficiente. No te podría decir cuál es el más representativo porque cada uno fue hecho en un momento determinado. Por eso, todos son igual de importantes”. De ahí que, dependiendo del corte de las prendas, estos también se vuelven un complemento en su look.

Vestido en corte A para lucir en eventos por la tarde. Miguel Canales Leon

Sin estereotipos

“Me puedo vestir con corbata, corbatín o tirantes... Como también con faldas o vestidos cortos. Es como me sienta cómoda”, dice en referencia a que su look no tiene estereotipos.

Confiesa ser muy organizada con su guardarropa. “Más que por colores, tengo ordenado todo por prendas. Las blusas empiezan con las de tiritas, luego las de manga corta, las 3/4 hasta llegar a las camisas. En pantalones, los jeans van juntos, luego los de vestir y después los de cuero”, ejemplifica y agrega que los tonos que prefiere son negro, blanco y dorado.

Se precia de armar estilismos que la diferencian. “Yo siempre he tenido estos gustos al vestir. Nadie me asesora”, expresa. Y a modo de anécdota recuerda a sus hermanas Cynthia (la alcaldesa de Guayaquil) y Pinky cuando eran pequeñas. “En realidad ellas son las que iban a mi armario a prestarme ropa, yo nunca fui al de ellas. Ahora Pinky ayuda a Cynthia”, comenta con la simpatía que la caracteriza.

Si bien no le hace guiños a las marcas sino al estilo que le ponga, tiene claro que la actitud es todo. “La fortaleza de una mujer es su mejor vestuario”, concluye con firmeza.

Vestido de chifón plisado para compromisos de alta gala. Miguel Canales Leon

Sobre ella

- Guayaquileña de 46 años.

- Asambleísta nacional electa.

- Es esposa y madre.

- Fue diputada en 2007.

- Tiene un posgrado en Derecho Empresarial, además es abogada.