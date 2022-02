Los imprescindibles para vacacionar

Los días de sol y arena en la playa iniciaron. Las fashionistas alrededor del mundo (como Kendall Jenner y Chiara Ferragni) ya comienzan a mostrar diversos looks en paradisíacos destinos en los que el mar y el cielo azul son los principales atractivos. Si aún no sabe cuáles son las prendas y accesorios que desea lucir en su próximo viaje en familia o con amigos, la asesora de imagen Ana Mireya detalla algunos de los que no pueden faltar en sus vacaciones.

Gafas.

Las ‘cat eye’, asimétricas y estilo rombo está en tendencia. Se imponen las de tono clásicos como negro, café y blanco. Las neón y pasteles, ideales para quienes tienen un estilo más extravagante.

Traje de baño.

Los enterizos con abertura en la espalda estilo Baywatch (serie que fue furor a inicios de la década de los 90), regresan esta temporada. Rojo, fucsia y naranja son algunos de los tonos más llamativos y que favorecen a todos los tipos de piel.

Traje de baño de una sola pieza. internet

Calzado.

Las sandalias son muy necesarias porque no tienen tacón y ofrecen máxima comodidad.

Este año regresan las de estilo gladiador (con tiras que envuelven la pierna un poco más abajo de la rodilla).

Bolsos de tela.

Los también conocidos como Tote bags han ganado protagonismo porque son una opción liviana, cómoda e informal. Los hay en una variedad de tamaños, colores y estampados.

Bolso tote bag. internet

Sombreros y gorras.

Son unos de los accesorios atemporales para los días de sol. Si tiene un estilo informal y contemporáneo, opte por las gorras tipo béisbol. Los sombreros de paja toquilla de ala larga (que cubren hasta los hombros) son una opción más elegante. Existen algunos diseños pintados a mano.