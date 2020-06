Una exposición sobre la pandemia se gesta en redes

De un tendedero cuelgan mascarillas y guantes recién lavados, mientras en el piso hay baldes, botellones de agua, fundas, envases de comida y algunas cervezas. La imagen muestra una obra de arte que va tomando forma. Con el paso de los días, los baldes contarán con sensores que, al caer el agua de las mascarillas, emitirán frases o palabras grabadas en el confinamiento en Guayaquil.

Juan José Ripalda muestra así lo que será el trabajo que presentará en la exposición ‘Tiempo Devenir’, que alista el museo Nahim Isaías.

Aún no hay fecha de apertura. La muestra estará abierta al público cuando los centros de cultura de la ciudad puedan volver a recibir a los visitantes, pero mientras tanto en las redes oficiales del museo y de los artistas ya se comienzan a transmitir algunas cápsulas de lo que se está gestando.

Allí aparece el trabajo que se refleja en un performance de Valeria Andrade, que dura tres minutos y que se refiere a las nimiedades de la cuarentena, además de un cuadro de Pablo Xavier Almeida, de dos metros, que retrata al hipocondriaco en encierro. También está una obra hecha con pinzas, de Chay Velasco, a la que tituló ‘¿Las custodias construyen paranoias o las paranoias producen las custodias?’.

La muestra ya cuenta también con un catálogo virtual. Su curador, Carlos Vaca, explica que este trabajo tiene como objetivo, dado el tiempo de reclusión por la cuarentena, interpretar de manera individual lo ocurrido con el coronavirus, la crisis económica, la situación política, el medio ambiente y todo aquello que evoque este momento.

La pintura de Pablo Xavier Almeida refleja a un hipocondríaco durante el encierro. Cortesía

Están quienes decidieron expresarse con instalaciones o pinturas y otros con arte objeto, fotografías y videos. Participan 18 artistas, algunos con trayectoria y otros que están empezando. “Esta obra no termina en la curaduría. A veces me han enviado un trabajo, pero de pronto sucede algún hecho al día siguiente y me comunican que van a hacer otra cosa más coherente con lo que ocurre”, cuenta.

Cuty Espinel, responsable del Nahim Isaías, está complacida con los avances, pues hay trabajos de España, de Chile y Argentina, además de Ecuador.

La obra de Mariela Leal muestra un peluche en formación sobre tela, que a su vez será nuevamente cubierto. Cortesía

Al catálogo virtual de la exposición se van a ir sumando más obras que estén terminadas.

Carlos Vaca, curados de la exposción