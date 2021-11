Propuestas que siguen caminos distintos. Mientras en la Comisión de Desarrollo Económico la reforma tributaria enviada por el Gobierno fue respaldada, aunque con ligeros cambios en el informe para el primer debate, en la Comisión de Régimen Económico la proforma presupuestaria para 2022 y la programación presupuestaria cuatrianual 2022-225 sumó más cuestionamientos que apoyos.

El pleno de la Asamblea Nacional debatió ayer este último documento que llegó con la recomendación de que sean observados y devueltos al Ejecutivo para que en el plazo de diez días conteste y rectifique datos que para la comisión no se adaptan al Plan Nacional de Desarrollo. La moción se aprobó con los votos de 94 legisladores.

La Asamblea aprueba el informe sobre la crisis carcelaria que apunta a los tres últimos gobiernos Leer más

La posición de ambas comisiones se explicaría por su conformación. Mientras en Desarrollo Económico predominan los asambleístas de CREO, de la Bancada del Acuerdo Nacional (BAN) y la Izquierda Democrática (ID), en Régimen Económico el predominio es de Pachakutik, Unión por la Esperanza (UNES) y el Partido Social Cristiano (PSC).

El debate de ayer fue extenso. La presidenta de la Comisión de Régimen Económico, Mireya Pazmiño, de Pachakutik, aprovechó para reclamar que la reforma tributaria no haya caído en su mesa. Eso les habría permitido proponer, incluso, el archivo de la propuesta, a diferencia del presupuesto que solo puede ser observado y de no ser aprobado, entrará por el ministerio de la ley.

La legisladora insistió que la proforma no ayuda a reactivar la economía del país y que el sector más afectado es el social, específicamente a la salud y educación.

Esta postura fue apoyada ampliamente por el correísmo que habló de una disminución superior al 80 % en el presupuesto de las universidades y anunció su rechazo a la proforma tal como estaba planteada.

También se mostraron críticos, aunque más propositivos, los asambleístas de la Izquierda Democrática. La vicepresidenta de la Asamblea, Yeseña Guamaní, rechazó que no se esté atendiendo a más de 17 mil maestros jubilados en la proforma.

Por su parte, el bloque oficialista negó que haya recortes en sectores sociales. Diego Ordóñez dijo que ante la crisis que vive el país, hay que hacer propuestas responsables.

Los protagonistas

Mireya Pazmiño

Pachakutik

“Hay falta de información desde el Gobierno. No nos enviaron datos en cuanto al Plan Nacional de Desarrollo y los ejes macroeconómicos no están bien estructurados. Las observaciones no solo son de la comisión, sino de grupos sociales”.

El director del Isspol pide que se indague a los peces gordos Leer más

Ana MarÍa Raffo

Unión por la Esperanza

“Sin educación, el país estará condenado a seguir en el subdesarrollo. Exigimos al actual Gobierno que cumpla con las disposiciones constitucionales sobre el presupuesto, sobre todo en el sector social. No permitiremos el retroceso del país”.

Guido Chiriboga

CREO

“El país debe estar consciente que heredamos un país con un déficit de más de $ 7.000 millones. Este no es un tema de redes ni de legislar por memes, es un tema de números, claridad y transparencia que es lo que requiere la economía”.