Vicepresidencia llama al IESS y al MSP para la intervención en hospitales

El vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, solicitó una investigación en el hospital de la Seguridad Social de Santo Domingo de los Tsáchilas porque en su recorrido encontró un contenedor lleno de insumos médicos justamente cuando esta es una de las principales carencias de las casas de salud del país.

“Voy a solicitar que vengan desde el ministerio para que hagan una intervención completa para el levantamiento de las necesidades. Aparentemente deben estar ingresados estos insumos y queremos revisarlo para que todo sea con absoluta pulcritud”.

Desde mayo pasado son cerca de 60 hospitales visitados. En lo que va de la semana el segundo mandatario cumplió agenda en Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Santa Elena.

“La línea común de todos es que no hay medicamentos, hay pocos insumos, no hay personal y la estructura no funciona adecuadamente por la falta de mantenimiento durante años. Ya sabemos que este es el problema común que está atado a la corrupción que nos ha causado tanto daño y nos ha complicado la atención de salud a los ciudadanos”.

Actualmente el Ministerio de Salud declaró la emergencia en los hospitales públicos e instó a esperar los resultados de los programas pilotos como el abastecimiento de medicinas que está programado para el 10 de septiembre, es decir, desde mañana viernes.

La reestructuración del sistema de salud incluye el trabajo en conjunto con los Gobiernos Autónomos Descentralizados, debido a que existen casas de salud como el centro de salud tipo B y el hospital Padre Alberto Buffoni, en Quinindé, que carecen de servicios básicos e impiden su natural funcionamiento.

“Vamos a tener que también dotar de agua potable y trabajar con los municipios para obtener alcantarillado y agua potable, estamos hablando de 150.000 personas con áreas de influencia que realmente brinden seguridad a toda la población”.

Con relación a los recorridos realizados al Centro de Especialidades La Libertad del IESS, el hospital Dr. Liborio Panchana y centro de salud Santa Elena señaló que “aunque se quiera maquillar la corrupción uno se da cuenta de lo que está pasando” y, asimismo, pidió que el Ministerio de Salud y el Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social realicen una intervención para tener un informe completo que determine “cuánto tienen de presupuesto, en qué lo han invertido, cómo está el sistema de compras y hasta por qué existe en una casa de salud de Santo Domingo un contenedor con insumos médicos”. ESL