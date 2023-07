El Consejo Nacional Electoral es una institución que debería generar absoluto respeto y credibilidad para que la democracia funcione correctamente. Sin embargo, los ecuatorianos, en su gran mayoría, desconfían de la gestión que realiza. ¿Por qué?

No es nuevo que en Ecuador los perdedores de las elecciones siempre salen a decir que hubo fraude. Es casi una tradición y hasta se ve raro cuando el perdedor reconoce que ha perdido en buena lid.

Sin embargo, lo que está ocurriendo hoy y lo que ocurrió en febrero con la elección de los consejeros de Participación Ciudadana demuestra una enorme ineptitud de parte de quienes dirigen el CNE.

El Consejo Nacional Electoral no solo debe garantizar elecciones libres de fraude o de cualquier tipo de anomalías, sino que debe garantizar que quienes participen como candidatas, candidatos y sus movimientos o partidos políticos cumplan con todos los requisitos y disposiciones legales para que no ocurra, por ejemplo, lo que hoy ocurre con los vocales elegidos con mañas para integrar el Consejo de Participación Ciudadana.

Todos sabíamos que los aspirantes a esta dignidad no podían hacer campaña respaldados por un grupo político, se denunció que algunos de ellos lo estaban haciendo, fue de conocimiento de las autoridades y ciudadanía.

Sin embargo, el CNE no movió un dedo y hoy esos vocales elegidos bajo sombras de ilegalidad están al servicio de políticos, cuando la razón de existir de esa institución es precisamente que estén totalmente alejados de ellos.

¿Alguien va a hacer algo al respecto? Nadie, no tienen la entereza para hacerlo, se mueren de miedo. Mientras tanto, esos consejeros quieren designar algunas autoridades de control y destituir a otras, con claros fines políticos y sucios. Todo esto, debido a que el CNE no impidió que participen aun cuando rompieron la ley en sus narices o bajo su consentimiento y protección.

Hoy vuelve a ocurrir. Campañas que se activan antes de la fecha oficial con autoridades acompañando candidatos, que pese a saber que no es ético su comportamiento, igual lo hacen porque no hay un Consejo Electoral respetable que les llame la atención. Vemos candidatos que no pueden ocupar cargos públicos, pero que el CNE aprueba que se inscriban porque la ley no dice específicamente que no pueden ser candidatos, cuando es tan lógico que si no pueden ocupar un cargo tampoco pueden candidatizarse para ese cargo que no podrán ocupar. Más grave aún, vemos candidatos que violan la ley llevando a sus mítines y mostrando en videos a menores de edad. Algo expresamente prohibido, pero el CNE no hace nada al respecto. Eso se llama ser pusilánime. ¿Qué es ser pusilánime? No tener el valor para tomar decisiones en situaciones comprometidas. En otras palabras, se ahuevan.

Los ecuatorianos estamos pagando 80 millones de dólares para la realización de estas elecciones. Nos merecemos autoridades que se hagan respetar y que nos respeten. No merecemos autoridades acobardadas pensando en quien pueda ganar las elecciones o, peor aún, autoridades que quieran favorecer a un candidato o candidata para ver si se quedan en su puesto algún tiempo más.