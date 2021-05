Las Torres: La Fiscalía pide prisión para cinco vinculados

Cinco sospechosos más se incorporan a la instrucción fiscal por posible delincuencia organizada en el denominado caso Las Torres.

En la audiencia de vinculación la Fiscalía pidió al juez de la Corte Nacional, Felipe Córdova, que dicte la prisión para: el exgerente de Petroecuador, Pablo Flores, su padre Marco, Álvaro de Guzmán, Roy Calero y Pedro Saona.

La Fiscalía investiga una presunta estructura delincuencial que se habría constituido para la recepción de coimas a cambio del desvanecimiento de glosas. Inicialmente la investigación se dirigió para nueve sospechosos que recibieron cargos el pasado 14 de abril.

Pero habría tenido más de una docena de participantes. Al menos eso se desprende de la vinculación de cinco sospechosos a la investigación que indaga al contralor subrogante Pablo Celi, su hermano Esteban, José Agusto y su hermano Luis y otras cinco personas sospechosas del supuesto delito.

Los hermanos Celi De la Torre y Agusto Briones permanecen detenidos en la cárcel 4, en el norte de Quito. La semana pasada un tribunal les negó la apelación de la prisión.

La audiencia de vinculación se instaló a las 08:30 en el mezanine de la Corte. La fiscal Diana Salazar le dijo al juez Felipe Córdova que vincula a las cinco personas por haber hallado suficientes elementos que demostrarían su participación.

A Roy Calero le acusó de facilitar cuentas en el exterior para pagos de una empresa creada por NoLimit. Una vez recibida la transferencia habría entregado el dinero en Ecuador a Roberto Barrera y a Martha Barrezueta. Barrera fue detenido en Estados Unidos en 2019. Fue procesado, juzgado y sentenciado. Cumplió su pena y ya está en libertad.

Otro vinculado es Álvaro de Guzmán de quien dijo que registra relación de dependencia en empresas proveedoras de servicios de Esteban Celi. Dijo que es la persona que asesora a los líderes de la organización sobre los pagos indebidos.

De Pablo Flores, la fiscal recordó que era el gerente de Petroecuador y habría mantenido en el cargo a Raúl De la Torre, familiar del contralor Celi, por pedido de José Agusto y de Celi. En comunicados públicos ambos negaron la acusación.

Según la fiscal, Flores es la persona que desde la gerencia no denunció los hechos y habría mantenido y sostenido la situación hasta que la trama se conoció en EE.UU. Describió que, dentro de la organización, Flores cumple un rol de líder y lo señaló como autor directo.

De Marco Flores manifestó que recibió dineros de NoLimit, a través de Roberto Barrera, mientras su hijo Pablo era gerente de Petroecuador.

Finalmente se refirió a Pedro Saona, lo describió como consultor técnico en la organización. La Fiscalía justificó las razones por las que solicitó la prisión. Reveló que los miembros del grupo mantenían reuniones en Miami, tienen empresas en Panamá y trataron de hacer movimientos en Suiza.

Según la fiscal pueden evadir la justicia por su poder económico y por sus movimientos migratorios. Indicó que no han comparecido a la audiencia, no se encuentran en el país ni hay un rastro real de su ubicación. Por esa razón, las medidas alternativas no son efectivas.

La fiscal también pidió la retención de cuentas corrientes, de ahorros, pólizas, inversiones de los procesados y la prohibición de enajenar bienes por cuatro millones de dólares para garantizar el pago de una eventual reparación integral porque ese era el monto equivalente al 20 % de ese contrato de 20 millones que pretendía esta organización recibir.

Patricia de Guzmán dijo que su cliente Álvaro de Guzmán solo conoce a Esteban Celi y mantener amistad no es delito. Insistió en que su cliente no ha recibido ningún beneficio.

Pablo Encalada, abogado de Pablo Flores, insistió que no hay evidencia permanente o reiterada de delincuencia organizada. Contó que desde que su cliente ingresó a trabajar en Petroecuador tuvo mala relación con De la Torre, lo quiso desvincular varias veces pero tuvo la presión de José Agusto y Santiago Cuesta. Ambos negaron esa acusación.

Ratificó que su cliente no sabía que De la Torre pedía dinero en su nombre. Informó que colaboró con la justicia y EE.UU. y no lo procesó. Flores habló vía telemática para decir que los delitos que le imputan son falsos y que le dejen defenderse en libertad.

Teresa Torres, abogada de Marco Flores, negó que su cliente esté prófugo. Sus viajes a EE.UU. son frecuentes porque sus hijos viven allá. María del Mar Gallegos, abogada de Pedro Saona, indicó que su cliente está dispuesto a colaborar y que se aclare la verdad. Se trata de un adulto mayor que tuvo COVID-19 y está en estado de salud delicado, salió del país para recibir tratamiento.

Antonio Egas, defensor de Calero, explicó que existen otros depósitos a otras personas pero que eso no le ha interesado a Fiscalía, y cuestionó que se ensañe con su cliente.

Versión. A las 14:30 de este lunes dio su versión en el caso el exministro de Hidrocarburos Carlos Pareja Yannuzzelli. La diligencia acabó pasadas las 16:00.