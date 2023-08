Topic, atrapado por un fantasma

Un fantasma acosa a Jan Topic en la recta final de la campaña: el fantasma de Fernando Villavicencio. Mientras el candidato del Partido Social Cristiano recibe el repentino pero predecible apoyo de los ‘influencers’ correístas, que se sienten más cómodos con él en la segunda vuelta aunque les gane; mientras diseña, nostálgico de sus días en la legión, su propio robocop para dizque acabar con el narcotráfico y lo presenta al público en un video con estilo de juego multiplayer para Android (que es probablemente el referente estético que domina en su cabeza, según se desprende de su perfil intelectual); mientras se sitúa en la cresta de la ola de las encuestas de papá, una multitud de viejos tuits del candidato asesinado por la mafia están siendo desempolvados por sus seguidores y puestos a circular masivamente: videos, fotos, denuncias, documentos que comprometen a Topic en un caso grave de corrupción sobre el que no ha dado, hasta el momento, explicaciones documentadas que sean satisfactorias.

Para empezar está el olvidado video, subido por Villavicencio al Twitter el 10 de mayo de 2022, en el que José Santos, funcionario de Odebrecht, recibe de Ricardo Rivera, tío del delincuente sentenciado Jorge Glas, las instrucciones sobre dónde tiene que depositar el dinero de los sobornos:

-¿Este es el representante de la cuenta?, -pregunta Santos.

-Sí -responde el otro-.

-Bank of America.

-Sí

-Mr. Tomislav Topic.

-La compañía es Telconet Internacional.

-Sí, pero Mr. Tomislav es el representante de Telconet.

-Eso.

-Y él pasa para ti.

-Sí.

Hay también una serie de tuits más viejos (30 de junio de 2019, 2 de julio de 2019) con la documentación extraída del sistema Drousys (el software de comunicaciones del esquema de sobornos de Odebrecht), donde se registran los pagos realizados: 16,1 millones a través de la empresa Glory International.

El último tuit de Villavicencio sobre el tema, que esta semana ha vuelto a circular para tormento del candidato del socialcristianismo, corresponde al 3 de junio pasado y en él se encara directamente con Topic: “La Fiscalía -escribe- investiga a Tomislav y a su hijo Jan Topic por delito de lavado de activos, derivado de la trama de sobornos de Odebrecht. Dinero recibido en la cuenta personal de Jan Topic. ¿Cómo dijiste? ¿Que no tengo evidencia Jan Topic? Yo hablo con pruebas, no disparo sin alimentadora. Pronto exhibiré una cajita de documentos de tus fechorías. Testaferro de Glas”. Con este texto va un video, tomado del noticiero de Ecuavisa, en el que se resumen las versiones rendidas por Tomislav ante la Fiscalía. Dijo el padre del candidato haber entregado “5,7 millones en servicios a Rivera por contactarlo con inversionistas chinos y con la constructora Odebrecht. Indicó que fue una cortesía”. Un caballero, sin duda. También reconoció que encontró unos milloncitos de más en los balances de su empresa pero que no sabe de dónde salieron. “Provinieron de un remitente no reconocido”. Vaya suerte. Solo a él le pasan esas cosas.

El viernes de la semana pasada, también en Ecuavisa, el periodista Lenin Artieda refirió que esa investigación de la Fiscalía de la que hablaba Villavicencio en sus tuits no ha sido formalmente archivada. Topic envió al canal una solicitud de rectificación que hizo pública a través de sus redes sociales. Por una vez, la carta está firmada por él y no por su papá, que es quien acostumbra a defenderlo, ante la maledicencia de los infames periodistas que le recuerdan su pasado, escribiendo cartas y hasta enviándoles sin parar impertinentes mensajes por WhatsApp. Porque la gran paradoja de esta elección es que el candidato de los pantalones bien puestos es un hijo de papá: están las empresas de papá, las encuestas de papá, los abogados de papá, las cartas que papá escribe en su defensa… No esta vez. Ahora la carta la escribe él mismo y dice que Artieda comete un error, que el caso fue cerrado. Y como prueba de semejante afirmación adjunta… ¡Una solicitud dirigida por el fiscal de la Unidad de Transparencia a la Fiscalía General, pidiendo que se lo cierre! ¿Y el documento que demuestra que el caso fue efectiva y formalmente cerrado? No hay. El fantasma de Villavicencio sigue atormentando a más de uno.

El correísmo con Jan Topic

Agustín Burbano, Mauro Andino, Daniel Salcán, Erik Mozo... La crema y nata de la ‘inteligentzia’ correísta en las redes (es un decir, entre los nombrados los hay de pocas luces y no precisamente muy intensas) fueron unánimes a la hora de declarar a Jan Topic como ganador absoluto del debate ¡Qué preparación! ¡Qué capacidad de gestión! ¡Qué porte de estadista!