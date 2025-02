Segunda vuelta electoral en Ecuador: Fechas, reglas y lo que debes saber

Ecuador volverá a vivir un nuevo proceso electoral este 2025. Tras los resultados en primera vuelta de las elecciones generales celebradas el 9 de febrero de 2025, los ecuatorianos volverán a las urnas en una reñida contienda entre el presidente candidato Daniel Noboa y la candidata del correísmo, Luisa González.

Esto se debe a que la Ley Electoral establece que si ningún binomio obtiene más del 50% de los votos válidos o el 40% con una diferencia de al menos 10 puntos frente al segundo lugar, se convocará a un balotaje.

Ahora, tanto Noboa como González buscarán llegar al poder en una apretada lucha que pondrá de nuevo a los ecuatorianos en el papel de electores para decidir por quien quieren que gobierne al Ecuador durante los próximos cuatro años, en medio de una profunda crisis política, económica, social y de seguridad.

Aquí te traemos todos los datos que debes conocer sobre este nuevo proceso electoral.

¿Cuándo será la segunda vuelta electoral en Ecuador?

En resumen, la segunda vuelta presidencial se llevará a cabo el 13 de abril de 2025. En esta nueva jornada, los ecuatorianos tendrán la oportunidad de elegir entre los binomios Daniel Noboa - María José Pinto, de Acción Democrática Nacional (ADN); y Luisa González - Diego Borja, de Revolución Ciudadana.

No obstante, esta no es la única fecha importante que debes tener en cuenta, aquí el calendario electoral de la segunda vuelta:

Debate presidencial - domingo 23 de marzo de 2025 Inicio de campaña electoral - lunes 24 de marzo al jueves 10 de abril de 2025 Simulacro - domingo 6 de abril de 2025 Votación para grupos específicos - 10 y 11 de abril de 2025 Silencio electoral - 11 al 13 de abril de 2025 Votaciones Segunda vuelta - 13 de abril de 2025

¿Cuáles son las reglas y sanciones a tomar en cuenta en esta segunda vuelta?

Básicamente la regulación electoral para esta segunda vuelta en Ecuador es igual a la aplicada en las elecciones de primer vuelta.

Para empezar debes saber que el Código de la Democracia establece que el voto en Ecuador es obligatorio para los ciudadanos entre 18 y 65 años. Quienes no acudan a las urnas sin una justificación válida deberán pagar una multa equivalente al 10% del Salario Básico Unificado (SBU), que en 2025 representa $ 47.

Pero no solo los votantes tienen obligaciones, también los ciudadanos seleccionados como miembros de las Juntas Receptoras del Voto. Si alguien no se presenta a cumplir con este deber, tendrá que pagar una multa del 15% del SBU, es decir, $ 70,5. Además, si no asistes a las capacitaciones que desarrolla el Consejo Nacional Electoral (CNE), la sanción es del 10% del SBU: $ 47 adicionales.

¿Qué más debo saber sobre la segunda vuelta?

Un punto importante a tener en cuenta es que en este balotaje los ecuatorianos volverán a las urnas para decidir solo sobre el binomio que liderará la Presidencia y la Vicepresidencia del Ecuador durante los próximos cuatro años.

En otras palabras, los resultados obtenidos en primera vuelta para la conformación de la Asamblea Nacional se mantienen en firme y serán los que bosquejen al nuevo Legislativo.

