Ricardo Ron: “Nunca nadie había puesto un sistema de control en el IESS”

- El IESS puso acusaciones particulares por los casos de corrupción hospitalaria, ¿en qué casos y por qué lo han hecho?

- Tenemos los casos de delincuencia organizada y de peculado del hospital Teodoro Maldonado Carbo, el de delincuencia organizada en el de Durán y el de peculado en el de Los Ceibos que se inició con las fundas de cadáveres. Es nuestra obligación darles seguimiento y presentar acusaciones contra los vinculados.

-Las investigaciones han determinado que estas irregularidades no comenzaron con la pandemia, ¿ha realizado el IESS investigaciones internas para esclarecer los hechos?

- Lo que hemos hecho es colaborar con la Fiscalía. Hay apertura total en los hospitales, acceso a la información.

- Pero, ¿no han hecho ninguna investigación para determinar si sigue pasando?

- Bueno, el presidente del Consejo Directivo ha dicho que se han enviado más de 500 procesos de contratación de emergencia a Contraloría. Ya se iniciaron las auditorías y en algún momento saldrán los resultados. Si hay indicios de responsabilidad penal se hará las denuncias.

- ¿A cuánto asciende el perjuicio de lo que presuntamente causaron estas redes?

- En las denuncias penales que presentamos ya están ciertos perjuicios determinados por peritos, son millones de dólares en perjuicios, pero la Contraloría tiene que avanzar con las auditorías respectivas. La ciudadanía debe entender que el juez de cuentas es la Contraloría, no nosotros.

- ¿Y han aplicado algún mecanismo de transparencia a raíz de estos casos?

- Sí, se tomó la decisión de implementar un sistema de control. Todas las unidades hospitalarias tienen que comunicar sus procesos con sus estudios de mercado a un sistema denominado repositorio, en el que las direcciones provinciales efectúan un control de los precios y en Quito se efectúa un segundo control para que los precios sean similares y ajustados al valor real de mercado. El problema de las fundas de cadáveres nace de un estudio de mercado y los otros procesos también.

- ¿Qué pasaba con esos estudios de mercado?

- Cuando usted determina un presupuesto referencial necesita efectuar un estudio de mercado con proformas, con consultas de proveedores que tengan que ver con el proceso. En esos procesos es donde ha existido este dolo de incrementar de manera absurda los estudios de mercado para que cuando se haga el proceso en base al presupuesto referencial de ese estudio de mercado ya exista un sobreprecio brutal. En el caso de las fundas de cadáveres es que la funda costaba 12, 14 dólares, pero el estudio de mercado determinaba que costaba 160 dólares. Entonces cuando usted la compra en 145 dólares es un héroe, porque el Estado se ha ahorrado 15 dólares. Ahora hemos hecho un control detallado de todos los estudios de mercado de los hospitales.

- ¿O sea que ya no es posible comprar con sobreprecio?

- No es posible que se compre con sobreprecio a menos que fallen los controles.

- La Fiscalía ha detectado que existía un contubernio entre proveedores y gerentes para vender a bajo costo, pero no entregar o llevarse los insumos, ¿cómo sucedía esto?

- Presentamos una denuncia del Teodoro Maldonado con un caso similar y yo ya rendí mi versión. Es un problema de inventario y del bodegaje que tiene que ser controlado por parte de los responsables de cada hospital, tanto de las bodegas como de las farmacias. Ahora hay orden de hacer inventarios físicos para constatar que realmente existe la mercadería.

- Se descubrió que un amigo de Daniel Salcedo vendió medicinas que eran del Teodoro durante el confinamiento...

- Sí, ahí ya se ha demostrado que las medicinas salieron del Hospital del Guasmo. Pero el IESS está involucrado y la Fiscalía tiene la oportunidad de investigar si algún hospital ha participado de esta situación, pero hasta ahora no se ha determinado nada sobre hospitales del IESS.

- La fiscal Diana Salazar también señaló que Abdalá Bucaram tenía en su casa insumos que pertenecían a ese hospital...

- En ese caso no se ha abierto instrucción aún. Está en indagación previa. Hemos colaborado con la Fiscalía y en menos de 30 días la fiscal tendrá que tomar la decisión sobre si abre una instrucción o no.

- Pero, ¿cómo pudieron salir del hospital sin que lo notaran?

- Es muy probable que la mercadería haya sido adquirida por el Teodoro y que, o no fue ingresada y se falsificó su ingreso, o fue ingresada y retirada a escondidas.

- También se descubrió que personas externas ingresaban a los hospitales como dueños de casa para controlar, ¿quién es el responsable de que eso pase?

- La Fiscalía ha determinado que pasaba eso, es el caso particular de este joven (Daniel) Salcedo, pero en esta administración eso no se lo permite. Aquí quien debe responder por cada unidad hospitalaria es el director administrativo o el gerente. Ellos son los responsables.

- ¿Reitera que todo pasa por una falta de control?

- Claro. Es que no había control, el IESS no tenía control. No existía la menor posibilidad que un área del IESS, de planta central, de la Dirección Nacional de Salud tenga acceso a saber qué pasaba en las unidades hospitalarias. A nadie se le había ocurrido imponer un control que establezca qué estaba sucediendo en la unidad hospitalaria o a qué precio estaban contratando.

- ¿Como IESS no se sienten responsables de todo esto?

- Bueno, el mea culpa siempre existe, pero aquí se ha tomado la decisión de hacer algo ya y de controlar.