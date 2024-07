El centro político, expectativa de alternativa para las próximas elecciones

Como un futbolista que ya no está en la cancha, pero que por saber de técnica anticipa cómo se definirá el juego. Así, César Montúfar, fundador del extinto movimiento Concertación, mira la política nacional. Recuerda que lo formaron con la intención de articular desde el centro. Pero es realista: “no cuajó”.

En la política -admite hoy dedicado a la docencia en la Universidad Andina- no es lo que uno escribe sino lo que logra, en términos de concreción y sumatoria de fuerzas. Él ganó una curul en 2009-2013; intentó volver a la Asamblea en 2017; corrió por la Alcaldía de Quito en el 2019 y por la Presidencia en 2021, sin éxito. En ese año perdieron el casillero electoral.

¿Existe un centro político en Ecuador? Como politólogo responde que se podría decir que (Jaime) Roldós fue el centro, entre el PSC y la ID. Pero no todo está perdido, ahora cree que hay un incentivo para moverse hacia el centro.

No hace falta contar con una bola de cristal para anticipar que en la papeleta de febrero del 2025 habrá demasiados candidatos. Uno tiene base electoral para llegar a la segunda vuelta, pero no para ganar. Todo dependerá del centro.

La polarización marca la política

De otro modo se repetirá la historia. Así a Guillermo Lasso y a Daniel Noboa les fue fácil avanzar al balotaje. Entre el 2006 y el 2017 se produjo un fenómeno de polarización, que sigue marcando la política.

Antes, desde 1979 hasta el 2007 se podría decir, anota Montúfar, que hubo alternancia entre diferentes fuerzas políticas. Se repartían cierto poder, el PSC, la DP y la ID; también estaban Pachakutik, que creció en los noventa, y el PRE, con su estrategia populista. Una organización no ganaba seguido las elecciones, salvo la DP, que llegó al poder por la muerte de Roldós y luego con el triunfo de Jamil Mahuad.

“Veamos qué pasa con Henry Cucalón, en su intento de generar algo con Construye; quizá articule algo más grande”, dice expectante. Sobre la izquierda, opina: en los últimos tiempos, Pachakutik se ha radicalizado, con Leonidas Iza encerrándose en posturas que han cortado la comunicación con la clase media. Quizá Yaku articuló con más corrientes, lo que lo llevó casi a segunda vuelta, en 2021.

Jimmy Jairala, de 66 años, es otro jugador experimentado, que con su oficio de periodista, hasta puede relatar ‘juegos’ y gritar los goles, en su programa radial. En un ejercicio de memoria, recuerda que al fundar Centro Democrático en Guayas, hace más de 15 años, nadie hablaba del centro. “Era vista como una posición cómoda, decían que significaba estar en la mitad para saludar con la derecha y la izquierda”.

Si le piden definir al centro, Jairala dice que es moderación. No están en los extremos ideológicos. Desde el centro hay flexibilidad para evitar posiciones dogmáticas, se enfocan en priorizar políticas que promuevan eficiencia, efectividad, más allá del origen ideológico; reúne a lo mejor de los dos lados.

Centro Democrático ha estado con Rafael Correa y con Jaime Nebot, apoyando a Jan Topic, por ejemplo.

Expectativas sobre el centro

El periodista, el exprefecto y el político Jairala avizora buenos tiempos para el centro. Está seguro de que comenzarán a aparecer más precandidatos que se identifiquen con la tendencia.

¿Por qué? Pide revisar las primeras encuestas de intención de voto, que obvio, no son definitivas, es el inicio. ¿Qué ve? Entre el candidato que ocupa el segundo y el tercer lugar hay casi 20 puntos de diferencia. “La gente dice que no le interesa uno u otro extremo, quiere a otra persona. Desde mi visión, el espacio del centro está absolutamente abierto”.

La investigadora Ipsos consultó si ¿votaría por una tercera alternativa para la Presidencia, descartando a un candidato del Gobierno y del correísmo? El 34% de encuestados dijo que sí busca otras opciones. A otro 17% le gustaría, pero no ve una alternativa viable.

El centro existe en Ecuador y creo que hay espacio para esta corriente; seguro habrá más candidatos en esta tendencia"

Jimmy Jairala Centro Democrático

Según Álvaro Marchante, de Comunicaliza, existen unos 40 puntos (36,5%) entre indecisos, blancos y nulos, al preguntar sobre la intención de voto, para el 2025. Hay más fuerza en el centro que en los polos correísta o anticorreísta.

Para Javier Orti, líder de Avanza, Ecuador está entre la polarización del populismo de la RC o correísmo y un nuevo modelo de derecha, que podría estar representado por Daniel Noboa. Con esos dos polos, el centro político es la tercera vía.

Aunque, como politólogo, Orti dice que acá lo que hay son las organizaciones políticas que aglutinan desde centroderecha a centroizquierda, con todo y bemoles. “Básicamente es un modelo de gestión moderado; en lo económico es pragmático, no tan estatista como la izquierda ni pro mercado como la derecha; cree en las asociaciones público-privadas, por ejemplo”. Él cree que el PSC podría estar en la centroderecha. Avanza, en la centroizquierda.

En esa línea, el asambleísta de Construye, Jorge Peñafiel, aclara que el centro político en Ecuador no es el mismo que el de otros países. “Hay una diferencia radical entre lo que es el centro político aquí y en otro lado del mundo”.

El correísmo tiene una base para llegar a la segunda vuelta, pero no para ganar las elecciones”

César Montúfar Exasambleísta y académico

Así, Peñafiel menciona que no hay una expresión del liberalismo verdadero. “El liberalismo puro no tiene representación acá y por ende las posiciones son entre centroderecha e izquierda radical”.

Construye -anota- es una expresión de ese centro político en Ecuador, que entiende una economía de mercado, pero que reivindica valores democráticos de luchas sociales y derechos de los ciudadanos. Por eso en su ideario hablan de lucha contra la corrupción y el crimen organizado, como prioridades.

Todo eso, dicen los ‘comentaristas’ a manera de previa, antes del partido que se jugará en febrero del 2025.

El sistema político se articula por otros ejes

La izquierda y la derecha son categorías que han ordenado las preferencias políticas en democracias europeas, dice la polítóloga Selene López. Si se revisa lo que pasó en Francia es muy claro: en la extrema derecha está Marine Le Pen, que sacó un excelente resultado electoral.

En Ecuador, el sistema político se articula por otras coordenadas. “Acá no existen partidos políticos fuertes, con ideología clara, por eso se arropan en la indefinición y se colocan en el centro político”.

En Ecuador, según Selene López, hay cuatro partidos claros, el resto son empresas electorales. Además, acá nos manejamos por fracturas regionales, como Costa y Sierra, u otras como populismo y élite, por ejemplo, con Velasco Ibarra o Rafael Correa; en el país hay oligarquías bananeras, rentistas y por eso se entienden organizaciones diferentes como el Partido Social Cristiano y CREO.

“No existe el centro porque no hay derecha e izquierda propiamente”, afirma la politóloga y comenta que cuando se le pregunta a la gente si está en la izquierda o derecha, no sabe qué decir. Las organizaciones no se ajustan a esos ejes.

En la izquierda ponen al correísmo, a Pachakutik o la Conaie, a la ID. Si se revisa cómo han votado las leyes últimamente, no lo han hecho como tendencia. Para la gente es más fácil decirse correísta, anticorreísta o indiferentes. Ya ha pasado mucho tiempo desde que el correísmo gobernó el país y el anticorreísmo se ha desgastado. Mucha gente está buscando otro tipo de liderazgos.

3,66 puntos separaron a Luisa González, de la RC, de Daniel Noboa, en las elecciones del 2023. Ganó con 51,83% de los votos. La correísta llegó a 48,17%.

