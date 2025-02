ONG Misión Ecuador: La plataforma que impulsa emprendedores en Ecuador

En diciembre de 2016, tras el devastador terremoto que sacudió Ecuador, nació la Fundación Misión Ecuador con la visión de impulsar la recuperación económica de las comunidades afectadas. Su fundador, Marcos Mendieta, explica a EXPRESO: “La idea surgió al ver la necesidad de sustentables que no solo brindaran ayuda inmediata, sino que soluciones fortaleceron la economía local a largo plazo”. Inspirado por su participación en el programa Young Leaders of the Americas Initiative (YLAI), promovido por la Casa Blanca y el Departamento de Estado de EE.UU., Mendieta decidió aplicar en Ecuador lo aprendido sobre emprendimiento y liderazgo.

Desde sus inicios, la fundación ha impactado indirectamente a más de 10.000 personas a través de programas que combinan capacitación intensiva, mentoría de alto nivel, acceso a financiamiento y oportunidades de networking. “Nuestro enfoque ha sido expandirnos a diferentes regiones del país para que más emprendedores tengan acceso a estas oportunidades”, señala su voz. Con ediciones en Manabí, Loja, Zamora Chinchipe, El Oro, Azuay, Cañar, Galápagos y la Amazonía, el programa se ha convertido en un referente en el ecosistema emprendedor ecuatoriano.

Sus principales beneficiarios

Misión Ecuador está diseñada para beneficiar a emprendedores de todas las provincias, con especial atención a jóvenes, mujeres y comunidades rurales e indígenas. “Nos enfocamos en potenciar sus habilidades empresariales y brindarles herramientas que les permitan crecer”, explica su fundador. Sus programas incluyen becas completamente financiadas que permiten a los participantes desarrollar sus negocios en un entorno de aprendizaje intensivo. A lo largo de ocho ediciones, la fundación ha otorgado más de 1.300 becas y ha recaudado casi dos millones de dólares para su ejecución.

ONG. La Fundación Misión Ecuador capacita a emprendedores y les otorga becas para que puedan desarrollar sus negocios. Cortesía.

Entre las actividades destacadas están las masterclasses y conferencias magistrales con expertos nacionales e internacionales. “Queremos que los emprendedores aprendan de los mejores”, dice Mendieta. También se organizan festivales de emprendimiento y ferias comerciales con gran asistencia, competiciones y mentorías con líderes de la industria, además de jornadas de responsabilidad social. “No solo se trata de crecer en lo económico, sino de generar impacto positivo en la comunidad”, agrega.

Alianzas estrátegicas

A lo largo de los años, la fundación ha consolidado alianzas con la Misión Diplomática de EE.UU. en Ecuador, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y foros internacionales como el FLII en México. En 2024, la Asamblea Nacional del Ecuador reconoció su labor con emprendedores de Galápagos y la Amazonía. “Este tipo de reconocimientos refuerzan nuestro compromiso de seguir adelante”, comenta su representante.

Proyectos a futuro

Actualmente, Misión Ecuador está planificando su edición 2025, con propuestas para llevar el programa a nuevas provincias como Guayas, Chimborazo, Rumiñahui y Loja. “Estamos evaluando las mejores opciones para maximizar el impacto”, explica. Además, la fundación está explorando la expansión de su modelo a la Amazonía de Perú y Colombia. “Nuestra meta es fortalecer el emprendimiento sostenible en la región”, concluye Mendieta.

