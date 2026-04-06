Irán confirma la muerte de su jefe de inteligencia tras bombardeo atribuido a Israel

Un alto mando militar iraní en una ceremonia previa, en imagen de archivo difundida antes de confirmarse su muerte en un bombardeo atribuido a Israel.

La estructura de seguridad de Teherán ha sufrido un nuevo y demoledor revés. La Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) confirmó este lunes 06 de abril, el deceso de Majid Khademi, jefe de inteligencia del cuerpo élite, tras un bombardeo que las autoridades iraníes adjudican directamente a la alianza entre Israel y Estados Unidos. A diferencia de eventos previos, donde el hermetismo imperó hasta que las potencias occidentales confirmaron sus acciones, esta vez fue el propio régimen de los ayatolás el que anunció la baja de forma inmediata.

La respuesta desde Tel Aviv no se hizo esperar. El ministro de Defensa, Israel Katz, junto a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), asumieron la autoría del operativo. A través de un comunicado en Telegram, las FDI calificaron la eliminación de Khademi como "otro duro golpe" para el aparato de inteligencia de Irán, en un contexto de hostilidades abiertas y ataques quirúrgicos que han mermado la cúpula militar de ese país.

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Una jefatura marcada por la inestabilidad y la guerra

La trayectoria de Khademi al mando de la inteligencia iraní fue tan estratégica como efímera. Fue designado para el cargo apenas cuatro días después de que su predecesor, Mohammad Kazemi, cayera en otro ataque israelí el 15 de junio de 2025, durante el breve pero intenso conflicto de 12 días. Khademi no era un improvisado; su ascenso se cimentó en años dirigiendo la Organización de Protección de Inteligencia del Ministerio de Defensa, lo que lo convertía en una pieza clave para la supervivencia del régimen frente al espionaje externo.

Este relevo forzado de mandos evidencia la vulnerabilidad de los altos cuadros del CGRI ante la superioridad tecnológica y de inteligencia de sus adversarios. La pérdida de Khademi representa un vacío difícil de llenar en una estructura que ya venía operando bajo máxima presión.

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Control del ciberespacio y represión interna

Más allá de sus labores militares, Khademi fue un ferviente promotor del aislamiento digital de Irán. En meses recientes, ganó notoriedad por impulsar una intranet nacional destinada a "blindar la soberanía" del ciberespacio iraní, una medida vista por organismos internacionales como una herramienta de censura. El fallecido jefe también fue la cara visible de las acusaciones contra la unidad israelí 8200 y Washington, a quienes señalaba de instigar las protestas internas.

Según datos de la Human Rights Activists News Agency, la represión de principios de año alcanzó cifras alarmantes de 7 000 fallecidos. Mientras tanto, Irán mantiene un apagón digital parcial desde que el conflicto se recrudeció el pasado 28 de febrero, una medida que ahora se entrelaza con la crisis interna que genera la pérdida sucesiva de sus estrategas de seguridad.

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