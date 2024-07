Fernández anuncia que gobierno Venezolano lo separó como veedor de las elecciones

No les gustó la opinión. El Consejo Nacional Electoral de la República Bolivariana de Venezuela, en primea instancia, convocó a participar como veedor de las elecciones a Alberto Fernández, expresidente de Argentina.

La decisión del gobierno venezolano fue comunicada por el ex presidente argentino a través de un posteo en sus redes sociales, donde explicó los motivos por los cuales le solicitaron que suspenda su viaje de este 28 de julio. "En el día de ayer, el gobierno nacional venezolano me transmitió su voluntad de que no viajara y desistiera de cumplir con la tarea que me había sido encomendada por el Consejo Nacional Electoral", comienza la publicación realizada por Fernández, en la que también adjuntó la carta de invitación que había recibido semanas atrás.

Según la explicación de Fernández, el Ejecutivo venezolano consideró que unas declaraciones efectuadas por él en una emisora argentina "causaban molestias y generaban dudas" sobre su "imparcialidad" y que su coincidencia con las afirmaciones del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, "generaba una suerte de desestabilización del proceso electoral".

En dicha entrevista en la emisora argentina Radio con Vos, el político pidió "respetar el proceso democrático" en Venezuela y señaló que si Maduro perdía las elecciones, en las que busca su tercer sexenio consecutivo, "lo que tiene que hacer es aceptar".

Como puede verse en la nota que se muestra, el Consejo Nacional Electoral de la República Bolivariana de Venezuela me convocó a participar como veedor de la elección que se celebrará en ese país el próximo domingo.



"Un veedor electoral debe vigilar el cumplimiento de las normas establecidas durante todo el acto electoral, de manera objetiva, imparcial y transparente. Ese era mi único propósito. Hubiera querido poder hacerlo, pero siento que en el contexto creado no podré cumplir cabalmente con esa tarea", aclara el expresidente en un entorno de incertidumbre y dudas.

El exmandatario argentino manifestó su deseo de que Venezuela, "que en estos años fue asediada por amenazas de invasión y lastimada en su economía por un brutal bloqueo", celebre los comicios "de manera transparente y que el veredicto popular sea respetado cualquiera sea el resultado". Según lo afirmado en la entrevista del miércoles, Fernández iba a viajar este miércoles y había sido convocado junto al expresidente del Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011).

Nicolás Maduro aspira llegar a su tercer mandato presidencial

Nicolás Maduro, actual presidente de Venezuela, se encuentra en la contienda electoral del próximo 28 de julio para alcanzar un tercer mandato presidencial, en un contexto político y económico de gran complejidad para el país sudamericano.

Maduro, quien asumió la presidencia en 2013 tras la muerte de Hugo Chávez, ha enfrentado múltiples desafíos durante su gestión, incluyendo una profunda crisis económica marcada por la hiperinflación, escasez de alimentos y medicinas, así como una migración masiva de venezolanos buscando mejores condiciones de vida en el extranjero.

Edmundo González, el candidato de la oposición que lidera las encuestas

En medio de un panorama político tenso y polarizado, González ha emergido como una figura prominente de la oposición en Venezuela, desafiando al presidente Maduro en su intento por alcanzar la presidencia del país. González se presenta como una alternativa sólida frente al actual gobierno.

Es un diplomático venezolano de carrera y analista internacional. Según diversas encuestas, Edmundo González lidera las preferencias con una ventaja de hasta 34 puntos sobre el mandatario Nicolás Maduro.

Según varios expertos en temas electorales, la oposición requiere una victoria contundente: aproximadamente un millón de votos más que Maduro, para evitar que pueda hacer cualquier tipo de reclamo.

