El gobierno de Chile suspende la construcción de la mayor ciclovía del país

Gobierno argumenta que el proyecto no es prioritario. Organizaciones cuestionan que la medida afecta la movilidad sostenible

El nuevo Gobierno de Chile, liderado por el ultraliberal José Antonio Kast, ha decidido suspender un proyecto destinado a la movilidad sostenible que incluía construir la mayor ciclovía del país en la capital, Santiago de Chile, al no considerarlo "una prioridad" y preferir destinar el dinero a "mejores cosas".

El proyecto formaba parte del Nuevo Eje Alameda Providencia, una gran inversión gubernamental para modernizar la movilidad de Santiago y que ya contaba con dos tramos de ciclovías construidos y un tercero, el que se ha cancelado, presupuestado y aceptado por al Dirección de Presupuestos.

Días antes del cambio de mando, la administración del expresidente progresista Gabriel Boric inauguró esos dos primeros tramos haciendo gala del nuevo modelo de movilidad, ahora suspendido por el Gobierno liderado por Kast, presidente que niega el cambio climático.

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo justifica la medida

Tras la noticia de la cancelación del proyecto, desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, liderado por Iván Poduje, afirmaron que las ciclovías eran "carísimas" y que no tenían "prioridad para hacerlas", ya que contaban con una situación económica "gravísima, con más del 97 % del presupuesto comprometido en deudas de arrastre (relativa a pagos de administraciones anteriores)", y que la decisión contaba con "cero ideología".

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Poduje explicó que iba a "ser la (ciclovía) más cara de la historia" y que "con esos recursos" pueden hacer "mejores cosas", además de poner en duda el proyecto ya que "solo el 3 % usa la bicicleta" y que "primero son las prioridades", haciendo referencia a la crisis habitacional y a que su ministerio centrará los esfuerzos en la construcción de vivienda social.

El gobernador de la Región Metropolitana de Santiago, Claudio Orrego, evidenció la confrontación directa entre ambos modelos de movilidad y declaró que la finalización de la ciclovía solo constituye un 0,09 % del presupuesto del ministerio.

La ciclovía que atraviesa la Alameda, la avenida más grande de la capital del país, recibió en febrero 219.000 viajeros, con estimaciones de unos 7.000 usuarios diarios.

Firmas para retomar el proyecto

Este viernes 3 de abril de 2026, un grupo de asociaciones, organizaciones y académicos chilenos firmaron una petición para retomar las obras y recuperar el proyecto en la que declararon que "paralizar las obras es regresivo y profundiza la discriminación", ya que el tramo sin realizar es el que conecta los municipios en el extrarradio, con menor renta.

Carolina Oyarzún, directora del movimiento Furiosos Ciclistas, una de las organizaciones firmantes, declaró a EFE que "este proyecto tardó en concretarse diez años" y que les afecta porque es una "oportunidad perdida" para atraer más gente a la movilidad sostenible en la ciudad.

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El recorte coincide con el aumento histórico del precio del combustible que sufrió Chile desde el día 26 de marzo, el segundo más amplio de la historia del país y que generó la primera gran crisis de popularidad de Kast.

Oyarzún recalcó que este hecho podría haberse aprovechado para fomentar que haya mayor cantidad de usuarios de bicicleta, en especial en los lugares más alejados.

Colectivos buscan negociar con el gobierno

"Pensábamos que, sumado al aumento de precio del combustible, íbamos a atraer muchos más ciclistas y, claro, se complica. Si vienes de una comuna lejos y no tienes una conexión directa en bicicleta hacia Santiago… entorpece ese sueño. No hay vías alternativas. Era una tremenda oportunidad", explicó.

Desde la asociación consideran que, de igual manera, "no está todo perdido" porque deben negociar con el Gobierno una iniciativa "público-privada" para terminar el proyecto.

"La construcción de las ciudades no solamente implica construir viviendas, también son parques, ciclovías, aceras y tener más iluminación. Uno está buscando recuperar las ciudades para las personas, no que se la coma el automóvil", sentenció la presidenta de Furiosos Ciclistas.

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