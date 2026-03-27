Dos fallecidos tras incidente en Pokémon Center: investigan a expareja de empleada

Tokio, 26 de marzo de 2026, 19:15 (hora local). Un hecho violento registrado en el Pokémon Center, ubicado en el complejo Sunshine City, dejó dos personas fallecidas: una empleada del establecimiento y el presunto agresor. La víctima fue identificada como Harukawa Mei, de 21 años, quien se encontraba en el área de caja al momento del incidente. Las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer las circunstancias del suceso.

El atacante, identificado como Hirokawa Daiki, de 26 años y expareja de la víctima, ingresó al local y la apuñaló en la zona del cuello antes de autolesionarse con la misma arma, que según la autoridades tenía un filo de 10 centímetros. Ambos fueron trasladados en estado crítico a un centro de salud, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento. El caso es investigado como un homicidio seguido de suicidio y ha generado conmoción tanto en Japón como en la comunidad internacional.

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Quién fue Daiki y qué relación tenía con la víctima

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Tokio, Hirokawa Daiki había mantenido una relación previa con Harukawa Mei, desde octubre de 2024 hasta julio de 2025, el agresor contaba con antecedentes por acoso en su contra. El 25 de diciembre de 2025, la joven acudió a una comisaría en Hachiōji para denunciar que su expareja la estaba siguiendo, lo que derivó en la detención de Hirokawa tras presentarse frente a su domicilio.

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La empleada (20 años) recibió un ataque de arma blanca en el cuello por un joven (20 años) que después se acuchilló en el cuello.Ambos fallecieron en el hospitalpic.twitter.com/v2zdgFiaoq — Viva Er Manga (@VivaErManga) March 26, 2026

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Posteriormente, las autoridades le impusieron una orden de alejamiento bajo la legislación vigente contra el acoso, ya que el sujeto fue detenido nuevamente en enero de 2026 por voyerismo. Sin embargo, durante las investigaciones, el agresor habría manifestado su intención de retomar la relación, pese a las medidas restrictivas.

La policía mantuvo seguimiento del caso en los meses siguientes, incluyendo recomendaciones a la víctima como la instalación de cámaras de seguridad en su vivienda y contactos periódicos para verificar su situación.

En ese contexto, también se le sugirió a Harukawa Mei que considerara dejar su empleo, dado que Hirokawa conocía su lugar de trabajo. No obstante, la joven decidió continuar, argumentando que era su sueño trabajar para la popular franquicia.

Cuál fue la respuesta de la franquicia



Tras lo ocurrido, The Pokémon Company anunció el cierre temporal del Pokémon Center Mega Tokyo y de la cafetería Pikachu Sweets, ambos ubicados en el complejo Sunshine City. La medida se mantendrá "hasta nuevo aviso", mientras avanzan las investigaciones.

En un comunicado, la compañía señaló que priorizará su cooperación con las autoridades, así como el bienestar físico y mental de su personal. "Debido al incidente ocurrido el jueves 26 de marzo, permaneceremos cerrados hasta nuevo aviso (…) ofrecemos disculpas por la gran preocupación y los inconvenientes causados", indicó la empresa.

Comunicado oficial de la franquicia Pokémon. EXPRESO

El pronunciamiento se da en medio de la conmoción generada por el caso, que ha impactado tanto a trabajadores del establecimiento como a la comunidad vinculada a la franquicia.

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