Adolescente mata a dos profesoras en México: lo que se sabe del ataque en Michoacán

Un estudiante de 15 años asesinó a dos profesoras en una preparatoria de México tras presuntamente serle negado el ingreso

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa este miércoles, en el Palacio Nacional de la Ciudad de México (México).

Un adolescente de 15 años asesinó a balazos a dos profesoras dentro de una escuela preparatoria en el estado de Michoacán, en el occidente de México, en un hecho que ha generado conmoción nacional y reavivado el debate sobre la violencia juvenil.

El ataque ocurrió la mañana del martes 24 de marzo, alrededor de las 09:00 (hora local), en la preparatoria Anton Makarenko, ubicada en el municipio de Lázaro Cárdenas. Según la Fiscalía General del Estado (FGE), el menor ingresó al plantel con un rifle de asalto calibre 5.56 y disparó directamente contra las docentes.

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Las víctimas fueron identificadas como Tatiana Madrigal Bedolla, de 37 años, y Mariana del Rosario Sagrero, de 36, ambas profesoras de la institución y reconocidas en la comunidad educativa.

De acuerdo con reportes de la Policía Municipal, el presunto agresor, identificado como Omar “N”, habría actuado tras serle negado el acceso al plantel por llegar fuera del horario establecido. Tras el incidente, regresó a su domicilio, tomó el arma —con un cargador de 40 balas— y volvió a la escuela para perpetrar el ataque.

El adolescente fue detenido en el lugar por agentes policiales, quienes lograron someterlo y desarmarlo. Posteriormente, fue puesto a disposición de las autoridades competentes.

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La Fiscalía informó que investiga el origen del arma, el entorno familiar del menor y su comportamiento dentro del plantel. Además, revisa sus redes sociales, donde presuntamente habría publicado contenido previo al ataque.

🇲🇽 | Un estudiante de 15 años en Michoacán, México, mató a dos de sus profesoras con un fusil AR-15 porque le negaron el acceso a la escuela por llegar tarde. Él había grabado vídeos para sus redes sociales enseñando el amor.

pic.twitter.com/jQBueBgZ0P — Alerta News 24 (@AlertaNews24) March 25, 2026

Reacción del Gobierno

Tras lo ocurrido, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó el hecho como “muy doloroso” y aseguró que se trabajará para evitar que se repita.

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“Queremos que esto sea un hecho aislado, que no se repita”, afirmó durante su conferencia de prensa, donde también subrayó la necesidad de abordar la violencia juvenil desde un enfoque integral.

La mandataria adelantó que el Gobierno impulsa un programa de salud mental enfocado en estudiantes de secundaria y educación media superior. Este incluiría capacitación para docentes, guías para familias y la incorporación de personal especializado.

Según explicó, el objetivo es fortalecer la atención, la comunicación y la prevención en entornos escolares, frente a casos que evidencian problemáticas más profundas en la juventud.

Investigaciones en curso

Las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación, centradas en esclarecer cómo el menor accedió al arma, así como su contexto familiar y social. También se analiza su actividad digital en los días previos al ataque.

El alcalde de Lázaro Cárdenas, Manuel Esquivel Bejarano, expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y aseguró que el municipio brindará apoyo en medio de la tragedia.

El caso ha encendido alertas sobre la seguridad en centros educativos y la necesidad de políticas públicas que atiendan la salud mental y la violencia entre adolescentes en México.

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