Chile y Argentina frente a "enemigos comunes": Kast inicia cumbre clave con Milei

En su primera visita de Estado, Kast busca fortalecer la seguridad fronteriza y capturar al prófugo Galvarino Apablaza

José Antonio Kast (c), hablando durante una rueda de prensa antes de abordar el vuelo a Buenos Aires.

El presidente de Chile, José Antonio Kast, aseguró este domingo 5 de abril de 2026, que es un buen momento para "estrechar lazos" con Argentina, antes de viajar a su primera visita de Estado, y también de llegar a acuerdos para enfrentar conjuntamente a "enemigos comunes".

"Es un buen momento para estrechar los lazos e ir cerrando ciertos temas que pueden potenciar a ambas naciones", declaró Kast a la prensa antes de abordar el vuelo a Buenos Aires donde se reunirá con su homólogo Javier Milei.

El presidente comentó que para su Gobierno es relevante "fortalecer la agenda conjunta con Argentina en distintas áreas primordiales, el tema de pasos internacionales, de seguridad, el crimen organizado y el narcotráfico trasciende las fronteras", informó.

"Es muy importante lo que vamos a conversar y acordar en conjunto con el Gobierno argentino, tenemos enemigos comunes que atacan a nuestras naciones y en conjunto tenemos que enfrentarlos", añadió.

El mandatario chileno viaja con una delegación de cinco personas, el canciller, los ministros de Seguridad, Obras Públicas y la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales para cumplir una agenda que termina el lunes en la noche.

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"La justicia va a llegar"

En la comitiva también viaja el secretario general del partido Unidad Democrática Independiente (UDI), Juan Antonio Coloma, para abordar el futuro de la extradición del exguerrillero Galvarino Apablaza, acusado de planear el asesinato del senador del partido UDI Jaime Guzmán en 1991.

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Apablaza, quien se refugió en Argentina desde hace décadas, no pudo ser detenido el pasado jueves cuando se dictó una orden de detención en su contra y se desconoce su paradero.

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"Ha quedado claro que el señor Apablaza es un prófugo de la Justicia y agradecemos la colaboración que ha prestado el Gobierno argentino en todas estas materias" afirmó Kast.

El abogado del exguerrillero, Rodolfo Yanzón, aseguró a la televisora chilena Canal 13 que su defendido "no se va a presentar (ante la Justicia) porque sería refrendar un acto absolutamente ilegal".

El jurista defiende que con Apablaza se está "violando la Convención de Refugiados, porque si no se define de modo definitivo en sede judicial el estatus de refugiado sigue vigente", dijo en relación con un recurso extraordinario interpuesto.

"El mundo sabrá quién es quién y cada día queda más claro, en este caso, que la Justicia va a llegar y tarde o temprano el señor Apablaza tendrá que rendir cuentas ante la Justicia chilena y realizaremos todas las gestiones que sean pertinentes", aseguró.

La extradición de Apablaza es una de las promesas que hizo Kast antes de ser investido y es un asunto que ha tratado con Milei, quien le había trasladado su compromiso de colaborar.

La familia Kast tenía una estrecha relación política y familiar con Jaime Guzmán, político ultraconservador y fundador de la UDI, el partido único creado durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), quien fue asesinado tras el regreso de la Democracia en Chile.

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