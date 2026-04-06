Israel bombardea Pars Sur en Irán, el mayor yacimiento de gas del mundo

Las instalaciones petroquímicas de Pars Sur, situadas en Asaluyeh, al suroeste de Irán, fueron alcanzadas este lunes por un ataque aéreo israelí.

Las instalaciones petroquímicas de Pars Sur, situadas en Asaluyeh, al suroeste de Irán, fueron alcanzadas este lunes por un ataque aéreo israelí, según reportaron medios iraníes. La agencia Fars, vinculada a la Guardia Revolucionaria, informó que se escucharon varias explosiones en el complejo, considerado el mayor yacimiento de gas natural del mundo.

La agencia Tasnim precisó que las empresas Mobin y Damavand, encargadas de suministrar electricidad, agua y oxígeno a las petroquímicas de la zona, fueron las más afectadas. Esto obligó a interrumpir el suministro eléctrico de todas las instalaciones de Asaluyeh hasta que se realicen las reparaciones necesarias.

🔴 حمله دشمن به پتروشیمی پارس جنوبی در عسلویه



🔹دقایقی پیش صدای چند انفجار از پتروشیمی پارس جنوبی در عسلویه به گوش رسید.



📝اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام می‌شود. — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) April 6, 2026

Israel asegura que la planta quedó fuera de servicio

Desde Israel, el ministro de Defensa, Israel Katz, afirmó que los cazas israelíes lograron dejar fuera de servicio instalaciones clave del sector energético iraní. En un videomensaje, Katz señaló que Pars Sur representa cerca del 50 % de la producción petroquímica de Irán y que, junto con otra instalación atacada la semana pasada, se ha inhabilitado alrededor del 85 % de las exportaciones petroquímicas del país.

El funcionario calificó el ataque como un “duro golpe económico para el régimen iraní”, con pérdidas estimadas en decenas de miles de millones de dólares. Además, advirtió que las acciones contra Israel solo agravarán el daño económico y estratégico de Irán, hasta llegar —según sus palabras— “al colapso de sus capacidades”.

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Irán afirma que la situación está bajo control

Por su parte, la Compañía Nacional de Industrias Petroquímicas de Irán aseguró que la situación está bajo control y que Pars Sur continúa operativa. Según la agencia Tasnim, no se han reportado víctimas mortales y los equipos de emergencia lograron controlar los incendios y activar protocolos de gestión de crisis.

La compañía indicó que varios puntos auxiliares de las instalaciones fueron alcanzados, pero insistió en que el complejo principal no sufrió daños graves. “La situación está actualmente bajo control y se están evaluando los aspectos técnicos y el alcance de los daños”, señaló en un comunicado.

Tras los bombardeos, equipos de seguridad, bomberos y unidades de emergencia se desplazaron de inmediato al lugar, donde lograron controlar el incendio y activar los protocolos de gestión de crisis.

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