Un relato que parece sacado de una película. El expresidente Lucio Gutiérrez desempolva uno de los episodios de la caída de su gobierno. Asegura que las horas previas al 20 de abril de 2005 fue “drogado” como parte del plan de derrocamiento.

En diálogo con EXPRESO, el exmandatario volvió a acusar a los generales de las Fuerzas Armadas de la época de un supuesto contubernio con actores políticos y grupos de poder, para dar el “golpe de Estado”, planificado originalmente para el 15 de abril, según su versión.

“Ese día los manifestantes que intentaban tomarse Carondelet fueron controlados y llame a la media noche al mando militar y policial para decirles que eran unos traidores y que el lunes los iba a relevar. Lastimosamente no lo hice y esos generales idearon el plan”, dijo Gutiérrez.

Dice que utilizaron al médico militar (un capitán del Ejército) que el 19 de abril de 2005 habría entrado a su despacho, le dijo que lo veía cansado, que consideraba que si tomaba unos sedantes y dormía se iba a recuperar y que no se preocupe porque todo apuntaba que las manifestaciones bajaban de intensidad y que volvería la normalidad.

“Me pareció una recomendación coherente del capitán médico, me dio varias pastillas, como cinco, me las tomé luego del almuerzo y fui a la recamara del presidente de la República. Colocaron guardias y no permitían que nadie ingrese”, aseguró.

En ese lapso de tiempo, mientras dormía plácidamente por el efecto de los sedantes, Gutiérrez no se enteró del documento borrador con el que el Congreso preparaba su cese por supuesto abandono del cargo, tampoco que los generales “traidores” estaban reunidos con el entonces alcalde de Quito, Paco Moncayo, el general (sp) José Gallardo y el prefecto de Pichincha, Ramiro González, “justamente planificando el golpe de Estado que iban a dar el día siguiente. No permitían ingresar ni a mi familia ni a mis colaboradores”, dijo el exmandatario.

El 20 de abril, Lucio reconoce que aún estaba bajo los efectos de los somníferos. Dice que ese día un grupo de altos oficiales ingresaron a su oficina fuertemente armados para sacarlo. Le llevaron a la terraza de Carondelet en donde le recogería un helicóptero.

“Me lanzaron dentro del helicóptero. Al piloto le pedí que me llevará a Riobamba, Latacunga o Quevedo en donde el Gobierno legítimamente constituido tenía apoyo, pero me respondió que le dieron la orden que me deje en el antiguo Aeropuerto Mariscal Sucre ¿para qué? Para que me linchen, pero gracias a Dios eso no pasó”, aseveró.

Finalmente, fue enviado al fuerte militar la Balbina, en el suroriente de Quito, y ahí el efecto de los sedantes habría jugado a favor del país: “el personal militar se me acercó. Me dijeron presidente vamos a la contrarrevolución, contra estos generales traidores. Tal vez, lo positivo de los sedantes es que me hicieron tomar una postura pacífica y les dije que por ahora dejemos que las cosas bajen de tono, porque no quería que nadie muera en un intento de recuperar el poder”.

Según Gutiérrez, a todos quienes se complotaron para drogarlo y despojarlo del poder les ha perdonado. Dice que cada momento de su caída quedará plasmado en un libro que está escribiendo y espera quede listo hasta finales de este 2023.

El exmandatario, que encabezará la lista de asambleístas nacionales de Sociedad Patriótica en las elecciones adelantadas de agosto, dice que dejó de contar esta versión durante un tiempo, sobre todo en la época del correísmo, porque todo lo que decía era sometido a burlas y descalificación a través de los medios públicos.

Asegura que su versión puede ser corroborada por funcionarios e incluso militares que estuvieron presentes en Carondelet cuando se produjo su caída.