Iza da plazo al Gobierno: "No nos hacemos responsables de cómo reaccione la gente"

Desde las primeras horas del viernes 15 de noviembre, decenas de integrantes del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) se concentraron en La Estación, Latacunga, para exigir acciones inmediatas ante la sequía que afectaba a la provincia. Los manifestantes atribuyeron esta problemática a presuntas prácticas como el uso de cañones antigranizo y bombardeos a las nubes mediante avionetas, que, según ellos, impedían las lluvias.

Edison Yánez, presidente de la Conagopare de Cotopaxi, aseguró que los dirigentes enfrentaban constantes críticas de las comunidades por la aparente inacción. "La gente nos reclama que no hacemos nada para frenar el supuesto bombardeo a las nubes. Por eso estamos aquí, exigiendo respuestas", afirmó. Además, indicó que habían solicitado a la Fiscalía investigar estas acciones.

"Nos morimos en el campo"

Paro Nacional Ecuador 2024:¿Quiénes protestarán este viernes 15 de noviembre? Leer más

Juan Tipán, un comunero de Salcedo, describió con frustración el impacto de esta situación: "Cuando empieza a lloviznar, nos emocionamos pensando que las lluvias van a llegar. Pero luego aparece una avioneta y las nubes desaparecen. Nos estamos muriendo en el campo". Este testimonio reflejó el rechazo de las comunidades hacia las actividades aéreas que, según los manifestantes, alteraban los patrones climáticos de la región.

Una marcha en busca de respuestas

A las 10:20, los protestantes iniciaron una marcha que recorrió el puente 5 de Junio, la avenida Amazonas y otras calles principales de Latacunga, hasta llegar a la Gobernación. Allí entregaron un pliego de peticiones al gobernador Nelson Sánchez, quien escuchó las demandas de los dirigentes.

Esperamos una respuesta en tres semanas. De lo contrario, no nos hacemos responsables de cómo reaccione la gente que está cansada de no poder trabajar el campo" Leonidas Iza Presidente de la Conaie

Víctor Tercero, representante de la Federación de Comunidades y Organizaciones de Salcedo, recordó que 15 días antes habían presentado un documento solicitando que se declarara a Cotopaxi en emergencia por la sequía, especialmente para atender las necesidades del sector ganadero. También exigieron la prohibición total de vuelos de avionetas en la provincia.

No obstante, los manifestantes expresaron su descontento ante la respuesta del gobernador. Sánchez informó que, según un documento certificado por la Dirección de Aviación Civil, el último vuelo realizado por la escuela de aviación ocurrió el 19 de octubre de 2024 y aseguró que actualmente no estaban operando. Sin embargo, los líderes denunciaron haber observado vuelos recientes y consideraron que las acciones gubernamentales eran insuficientes.

Advertencias de Leonidas Iza

Protestas en Ecuador: Estas son las exigencias de la CONAIE al Gobierno Leer más

El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, participó en la marcha y lanzó un llamado a la acción. "El gobierno nacional se burla de Cotopaxi al no declarar la emergencia por la sequía. Con su apoyo iniciaremos una nueva jornada de lucha", declaró.

Aunque aclaró que no buscaba votos en este contexto, Iza resaltó su compromiso con las comunidades y criticó la inacción del Ejecutivo frente a problemas estructurales como la concesión minera, que, según él, afectaba los recursos hídricos.

Iza recordó que entre 2009 y 2012 ya se habían denunciado casos relacionados con cañones antigranizo que presuntamente impedían las lluvias en zonas agrícolas. Por ello, solicitó que las avionetas cesaran sus actividades durante un año para demostrar que no afectaban el ciclo hídrico. "Esperamos una respuesta en tres semanas. De lo contrario, no nos hacemos responsables de cómo reaccione la gente que está cansada de no poder trabajar el campo", advirtió.

RELACIONADAS Iza acusa a Lasso de calumnia y presenta un querella en su contra

Varias personas salieron a las calles de Latacunga a protestar ante la sequía que los afecta. GLORIA TACO.

Crisis alimentaria y nuevos reclamos

Tras entregar el pliego de peticiones en la Gobernación, los manifestantes se dirigieron a las oficinas del Ministerio del Ambiente, al aeropuerto donde operaba la escuela de aviación y finalmente a la Fiscalía, donde exigieron avances en las investigaciones sobre el uso de tecnologías que, aseguraron, agravaba la sequía. "Sin agua no hay producción en el campo, no hay alimento para nuestros animales. Estamos al borde de una crisis alimentaria", concluyó Iza.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ