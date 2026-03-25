Las caricaturas más polémicas de Bonil en 30 años de trayectoria

Xavier Bonilla, caricaturista conocido como Bonil, dejó El Universo luego de que el medio se negara a publicar sus trabajos

Xavier Bonilla, conocido como Bonil, llegó con un lápiz gigante a la audiencia en la que la Supercom dispuso que rectifique una caricatura sobre Fernando Villavicencio, en 2014.

El caricaturista Xavier Bonilla, conocido como Bonil, dejó El Universo tras más de 30 años de ilustrar hechos y personajes históricos de Ecuador, con una mirada crítica que le provocó roces con el poder.

Hace casi dos meses, a inicios de febrero del 2026, los hermanos Carlos y César Pérez Barriga, así como Nicolás Pérez Lapentti, informaron que vendieron sus acciones al grupo inversionista liderado por Yves Maia Pardini.

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"Estamos seguros de que la nueva administración aportará el conocimiento, la experiencia, las sinergias y el respaldo económico necesario para garantizar que El Universo enfrente los nuevos retos", indicaron los antiguos dueños en un comunicado.

Luego de esa operación comercial, el medio dejó de publicar seis caricaturas que elaboró y que trataban temáticas como: La crisis energética en Santa Elena; el asesinato del periodista Robinson del Pezo; los escándalos en el Consejo de la Judicatura.

Incluso, mencionó que había graficado la intervención estatal a GRANASA, casa editora de EXPRESO y EXTRA.

En la caricatura, que El Universo nunca publicó, Bonil mostró a dos manos, de un hombre que viste traje, intentando abrir con herramientas la cerradura de una puerta en la que se lee "GRANASA"; es decir, intentando ingresar a la fuerza.

Bonil y sus caricaturas polémicas en El Universo

Bonil fue el primer comunicador sancionado por la Ley de Comunicación, aplicada por la Supercom en el gobierno de Rafael Correa. Ocurrió el 31 de enero de 2014.

Él contó, en una caricatura, sobre el allanamiento -el 28 de diciembre de 2013- a la casa del periodista Fernando Villavicencio (luego asambleísta y que era candidato presidencial cuando fue asesinado, el 9 de agosto de 2023).

"Policía y Fiscalía allanan domicilio de Fernando Villavicencio y se llevan documentación de denuncias de corrupción", escribió Bonilla abajo del dibujo donde, en cuatro viñetas, se ve a los uniformados ingresando a la fuerza a la vivienda de Villavicencio y llevándose computadores y documentos.

Con esta caricatura de 2013, Bonil se refirió al allanamiento a la vivienda de Fernando Villavicencio. Casi una década después, el ex candidato presidencial fue asesinado. CORTESÍA

Esto generó el rechazo de Correa, quien calificó al mensaje de la caricatura como "mentira". La Supercom actuó de oficio y dispuso que Bonil rectifique, además de multar al medio de comunicación.

Esta fue la rectificación que hizo Bonil, a la caricatura del allanamiento a Fernando Villavicencio, tras la disposición de la Supercom. CORTESÍA

Bonil le ofreció disculpas, en agosto del 2014, al entonces asambleísta Agustín 'Tin' Delgado, por una caricatura en la que reflejaba su dificultad para dar discursos y utilizó la expresión "pobretón".

La Supercom aceptó, en enero del 2016, una denuncia contra Bonil por emitir supuestos mensajes discriminatorios con una caricatura sobre dos embarazadas que conversan sobre el sexo de sus bebés.

"¿Y qué será? ¿Varón o mujer?", preguntaba una. La otra respondió: "No sé. Hay que esperar a ver qué escoge en la cédula", refiriéndose a la opción de decidir sobre el género de cada persona.

En 2020, Jacobo Bucaram Pulley, hijo del expresidente Abdalá Bucaram Ortiz, lo amenazó por una caricatura en la que lo mostraba supuestamente fugándose.

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