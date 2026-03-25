Homicidios en la frontera caen un 35%: Las zonas donde mejoró la seguridad en 2026

El presidente Daniel Noboa atribuye la baja a operativos intensivos y a la tasa de seguridad

Las muertes violentas en las provincias fronterizas del Ecuador registran una reducción cercana al 35 % en lo que va de 2026

Las muertes violentas en las provincias fronterizas del Ecuador registran una reducción cercana al 35 % en lo que va de 2026, según cifras citadas esta semana por el presidente Daniel Noboa en entrevistas concedidas a medios locales desde Esmeraldas. El dato contrasta con los picos de violencia registrados entre 2023 y 2025, cuando la frontera norte se consolidó como uno de los principales corredores del crimen organizado transnacional

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De acuerdo con Noboa, el descenso se evidencia principalmente en Esmeraldas, así como en otros puntos de la frontera con Colombia, donde históricamente han operado estructuras vinculadas al narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando. “Tenemos una reducción de casi el 35 % en homicidios, crímenes y robos. Es una baja general de la violencia”, afirmó el mandatario durante una entrevista radial en la provincia verde.

Las zonas donde bajó la violencia

Los registros oficiales y los reportes gubernamentales sitúan la mayor mejora en cantones fronterizos del norte de Esmeraldas, como San Lorenzo y Eloy Alfaro, territorios que durante años concentraron asesinatos ligados a disputas entre bandas y grupos irregulares colombianos. En Carchi, la reducción se ha observado en áreas cercanas a Tulcán, mientras que en la frontera sur, sectores de Loja y El Oro muestran una caída más moderada de muertes violentas.

A escala nacional, las cifras generales también reflejan una ligera tendencia a la baja en el arranque de 2026. Entre enero y febrero se registraron 1.417 homicidios, frente a más de 1.600 en el mismo periodo de 2025, lo que representa una disminución interanual aproximada del 15 %. Sin embargo, provincias costeras como Guayas, Los Ríos y Manabí continúan concentrando la mayoría de los crímenes

The New York Times reveló que el predio atacado era en realidad una granja lechera en la provincia de Sucumbíos. cortesía the new york times

Las zonas donde bajó la violencia

Los registros oficiales y los reportes gubernamentales sitúan la mayor mejora en cantones fronterizos del norte de Esmeraldas, como San Lorenzo y Eloy Alfaro, territorios que durante años concentraron asesinatos ligados a disputas entre bandas y grupos irregulares colombianos. En Carchi, la reducción se ha observado en áreas cercanas a Tulcán, mientras que en la frontera sur, sectores de Loja y El Oro muestran una caída más moderada de muertes violentas.

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A escala nacional, las cifras generales también reflejan una ligera tendencia a la baja en el arranque de 2026. Entre enero y febrero se registraron 1.417 homicidios, frente a más de 1.600 en el mismo periodo de 2025, lo que representa una disminución interanual aproximada del 15 %. Sin embargo, provincias costeras como Guayas, Los Ríos y Manabí continúan concentrando la mayoría de los crímenes.

Una mejora bajo observación

Especialistas en seguridad consultados por EXPRESO señalan que la reducción de homicidios no equivale necesariamente a un debilitamiento estructural del crimen organizado. Recuerdan que, en años anteriores, periodos de aparente calma fueron seguidos por rebrotes violentos tras la reconfiguración de alianzas criminales.

Gabriel Pérez, experto en seguridad, señala que aunque los asesinatos disminuyen en algunos cantones fronterizos, persisten otros delitos menos visibles "las extorsiones, tráfico de migrantes y control territorial silencioso, dinámicas que no siempre se reflejan de inmediato en las estadísticas de homicidios".

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