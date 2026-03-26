El CNE inicia la cancelación de Construye y Unidad Popular cerca de la elección 2027

Con el voto de la mayoría del pleno, los informes fueron aprobados. Ambas organizaciones disminuyeron en adherentes

El Consejo Nacional Electoral aprobó la cancelación de los partidos Unidad Popular y Construye, argumentando una reducción de sus adherentes. Esta decisión podría modificar el panorama político de las elecciones seccionales de 2027.

El CNE intentó por cuarta vez aprobar los informes sobre el inicio de la cancelación del partido Unidad Popular y el movimiento Construye y lo logró. Con el voto de mayoría, los dos informes fueron aprobados. El arranque de este proceso se da a menos de un año de las elecciones seccionales de febrero del 2027.

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El pleno se instaló con la presencia de los vocales José Cabrera, José Merino y Cristina Kronfle, y con la presidenta Diana Atamaint. La sesión tuvo un único punto del orden del día que fue el conocimiento de informes jurídicos sobre la cancelación del movimiento político Construye y del partido político, Unidad Popular.

Con el voto afirmativo de los cuatro vocales, el informe de la cancelación de Construye fue aprobado. Este incluye un plazo de 10 días para que el representante legal de la organización política pueda presentar sus descargos. Según el documento aprobado por el CNE, la disminución de los adherentes de Construye fue inferior al 50 % previsto por la ley.

Según el consejero Cabrera, el movimiento Construye registra 0 (cero) adherentes permanentes lo que constituye una cifra inferior al umbral mínimo requerido por la ley.

Tras la aprobación del informe sobre el caso de Construye, se leyó el documento sobre Unidad Popular. La consejera Kronfle, como parte del razonamiento de su voto, precisó que esto no se trata de una cancelación directa del partido, sino dar el inicio de un proceso de cancelación que le permite a la organización cumplir con los requisitos legales. "Nadie está por encima de la ley", dijo la vocal, quien hizo un llamado a la dirigencia a no confundir a sus adherentes y afiliados.

El consejero Merino, previo a su voto, precisó que esto no se trata de una persecución política como han argumentado los dirigentes de la lista 2.

Junto con Kronfle y Merino, Atamaint también votó a favor; mientras que el vocal Cabrera se abstuvo. De la misma manera que a Construye, la dirigencia de Unidad Popular tiene el plazo de 10 días para que presenten sus pruebas de descargo.

La proscripción de organizaciones de oposición como Revolución Ciudadana, Unidad Popular y Construye bajo procesos del TCE y el CNE levanta sospechas sobre un posible beneficio para el oficialismo de Daniel Noboa.



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Unidad Popular anuncia marcha al CNE por intento de cancelación Leer más

Los intentos fallidos

El CNE ha intentado en tres ocasiones anteriores aprobar los informes, pero se ha encontrado con la falta de votos necesarios para aprobarlos o negarlos. En las sesiones se han instalado con tres consejeros: Diana Atamaint, José Merino y Elena Nájera. Los dos primeros han votado a favor de la aprobación de los informes, mientras que Nájera ha votado en contra. Esto ha impedido que el pleno tome una decisión con al menos el mínimo de votos necesarios (tres).

Lo que ha dicho Unidad Popular

El director nacional de Unidad Popular, Geovannia Atarihuana, calificó este intento del CNE de cancelar la lista 2 como una "atentado a la democracia". A criterio de la dirigencia política, esto es parte de una trama para proscribir organizaciones políticas de cara a las elecciones del 14 de febrero del 2027. La organización política también ha convocado a movilizaciones en señal de rechazo al intento de cancelar su organización política.

Atarihuana insiste en que el Consejo Nacional Electoral no ha podido demostrar una supuesta desafiliación masiva de los miembros de Unidad Popular, y señala que existe una intención de eliminar a organizaciones políticas para beneficiar al movimiento oficialista.

¿Qué argumenta Construye?

La defensa de Construye va por la misma línea que la de Unidad Popular. La lista 25 considera que existe un intento del Gobierno Nacional, a través del CNE, de eliminar partidos políticos para su beneficio. Además que también existen intentos de cooptar candidatos a asambleístas por parte del movimiento gobernante, y de silenciar figuras políticas, periodistas y organizaciones sociales que no están alineadas al régimen de turno.

¿Qué resolvió el CNE?

De acuerdo a los informes aprobados, en ambos casos, el CNE resolvió:

Iniciar el proceso de cancelación del movimiento Construye y del partido Unidad Popular.

Otorgar un plazo de 10 días para que los representantes legales de ambas organizaciones presenten sus pruebas de descargo.

Notificar a los representantes legales formalmente del inicio del proceso de cancelación.

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