El auge de la cocaína dispara el crecimiento del tráfico mundial de drogas

Un informe alerta sobre la expansión acelerada del mercado de la cocaína, impulsada por mayor producción en Sudamérica

Referencial. El mercado internacional de la cocaína es el de mayor crecimiento entre todas las drogas.

Un informe de la JIFE revela un alarmante aumento del mercado de la cocaína, con producciones que alcanzan 3.700 toneladas en 2023, impulsadas especialmente por Colombia y la creciente demanda en África y Asia, desafiando el control global del narcotráfico.

Aumento alarmante en la producción

El mercado internacional de la cocaína es el de mayor crecimiento entre todas las drogas y la Organización de las Naciones Unidas atribuye este fenómeno al incremento de la producción en Sudamérica, en particular en Colombia, así como a una demanda en alza en regiones emergentes como África y Asia.

El informe anual de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), difundido este jueves 26 de febrero en Viena, indica que la producción mundial de cocaína habría superado las 3.700 toneladas en 2023, un 34 % más que en 2022.

El aumento de la oferta se explica sobre todo por la situación de Colombia, donde se expandieron tanto las áreas de cultivos ilícitos de coca como la capacidad de procesamiento en laboratorios clandestinos.

La JIFE, organismo cuasi judicial del sistema de Naciones Unidas encargado de supervisar el cumplimiento de los tratados internacionales antidrogas, advierte que el crecimiento del mercado no solo es numérico, sino que también se ha diversificado y extendido a escala global.

Si bien Europa y América del Norte continúan siendo los principales mercados de la cocaína, las rutas ilegales de esta sustancia llegan ya a “todas las regiones del planeta”, incluida África, que antes era principalmente zona de tránsito, y Asia, donde su presencia era marginal.

Referencial.Tras una intensa balacera, autoridades incautaron una tonelada de cocaína en un suburbio bajo vigilancia federal. Foto: Canva

Europa supera en incautaciones a Norteamérica

En Europa occidental y central, por quinto año consecutivo, las incautaciones en 2023 superaron a las de Norteamérica, lo que consolida a esa región como el mayor destino de esta droga. De acuerdo con la JIFE, entre enero de 2019 y junio de 2024 se decomisaron más de 1.826 toneladas de estupefacientes con destino a puertos europeos, y el 82 % correspondió a cocaína, con 1.487 toneladas.

El incremento de la producción impulsa la expansión de esta droga hacia nuevas zonas, como África, donde los decomisos crecieron un 48 % en 2023 en comparación con 2022. Entre 2013 y 2023, el número de consumidores de cocaína habría aumentado de 17 a 25 millones, con señales claras de expansión hacia África y Asia, según datos citados por el informe de Naciones Unidas.

“Existe una tendencia ascendente en el consumo de cocaína en todo el continente, especialmente en África Occidental, Central y Austral, y al menos 4.700 personas han recibido tratamiento por trastorno asociado a esta droga en los últimos años”, señala el documento sobre África.

En el sur de Asia, la JIFE resalta un fuerte aumento de incautaciones, lo que evidencia un mercado en expansión. El reporte también advierte sobre métodos de ocultamiento cada vez más sofisticados, como la modificación química de la cocaína para evadir controles habituales y su camuflaje al mezclarla o incorporarla en “materiales portadores” como plásticos o textiles.

En Sudamérica, el informe ejemplifica el efecto corrosivo del auge del narcotráfico con el caso de Ecuador, donde en 2024 se incautaron más de 290 toneladas de cocaína, más de un 30 % por encima de 2023, en un contexto marcado por la violencia.

“En Sudamérica, el impacto del aumento del tráfico de cocaína se ha sentido con especial fuerza en Ecuador, que en los últimos años ha experimentado una ola de violencia letal protagonizada por grupos criminales locales y transnacionales”, sostiene la JIFE. En ese país se contabilizaron 6.964 muertes violentas en 2024, con una tasa de 38,76 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo que implica que ese indicador se quintuplicó en un lapso de cinco años.

