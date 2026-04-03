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Las agencias de la Europol y Eurojust asestan un gran golpe a la ciberdelincuencia global
Vista exterior de la sede de Europol en La Haya, Países Bajos.EFE

Ecuador ratifica alianza con Europol para rastrear delitos transnacionales

El instrumento legal permite a las autoridades nacionales compartir datos sobre terrorismo y redes transnacionales

El Estado ecuatoriano formalizó este 3 de abril de 2026 la ratificación del acuerdo de cooperación técnica con la agencia policial de la Unión Europea. La medida operativiza el intercambio directo de información clasificada entre ambos bloques jurisdiccionales para enfrentar operaciones de delincuencia grave.

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Decreto 340

La entrada en vigencia del documento ocurre tras la publicación del Decreto Ejecutivo 340 en el Registro Oficial el pasado 30 de marzo. Este trámite interno culmina el proceso institucional iniciado el 23 de septiembre de 2025, cuando la Cancillería suscribió el texto original en Nueva York.

Gabriela Sommerfled

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Con la activación de este instrumento jurídico, las entidades de seguridad nacionales adquieren la facultad de triangular datos operativos con sus pares europeos. El Ministerio de Relaciones Exteriores detalló que el mecanismo sitúa al país como el primero en la región en establecer esta línea de conectividad directa con la agencia del viejo continente.

El flujo de información binacional no será irrestricto. Para la ejecución de estas diligencias, el convenio impone salvaguardias legales orientadas a proteger el derecho a la intimidad de los perfiles investigados. Esto condiciona el uso de los archivos confidenciales y la protección de datos, limitándolos estrictamente al ámbito de los procesos penales y preventivos.

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