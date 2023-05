Peder Jacobson es el gerente general de la Galleta Pecosa. Llegó hace 4 años para tomar parte de las riendas del negocio familiar; graduado de Hotelería y Turismo, en Florida International University, trabajó 9 años en Panamá en el Executive Hotel.

Un negocio, que pese al pasar de los años, se mantiene presente como una de las caras comerciales insignia de Guayaquil, Galleta Pecosa. Peder Jacobson, el actual gerente comercial e hijo de la fundadora del local, Shanon Jacobson, quien aún trabaja junto a Peder, pero desde la cocina y él desde el lado administrativo, hablan sobre la ‘receta’ que han manejado para avivar y evolucionar la marca a las necesidades actuales del consumidor.

- ¿Desde cuándo está Galleta Pecosa en el mercado local?

- Empezó en 1982. Fue fundado por mi mamá. Ella tenía esta pasión por cocinar, eso viene también de sus padres. Y bueno, de ahí se cristalizó su pasión con nuestro primero local en Urdesa. De ahí, entonces se fue creciendo poco a poco; bueno, creciendo, achicando, creciendo... Como es el proceso. Actualmente, tenemos cuatro locales, solo en Guayaquil.

- ¿Tienen planes de expansión a futuro?

- Sí. Para 2024 ya tenemos un local en vía a la costa, de ahí estaremos buscando en la zona de La Joya, Villa Club, esa zona. Tenemos visualizados 10 a 8 locales en la ciudad en los próximos años.

- ¿Por qué no más? ¿Han pensado en franquiciar?

- Como compañía, somos muy artesanales, todos nuestros productos (tortas, galletas, jaleas) son elaborados desde nuestra única cocina, la cual reparte todos los postres, solo para ser horneados, a los otros tres locales regados en la ciudad. Y estamos aprendiendo a expandirnos, sin perder la calidad de nuestros productos. Así que no planeamos adquirir muchos locales, ni franquiciar, pero lo haríamos, siempre que no se pierda la esencia de Galleta Pecosa.

- ¿Cuál ha sido la receta para mantener a Galleta Pecosa relevante en el comercio local?

- La calidad que nos diferencia. Para ser relevante, hemos tenido cambios del modelo gástrico, pero sin perder la esencia de lo que nos hace Galleta Pecosa. En los últimos cuatro años nos hemos enfocado bastante en la ampliación de la sección de bebidas, para no ser solo galletas y postres, sino que la gente pueda sentarse a comer y disfrutar los milkshakes, frappes, cafés, etc.

- ¿Cómo estos cambios se han reflejado en su facturación?

- Antes de que llegue, no teníamos mucha variedad, solo algunos cafés y bebidas embotelladas. Ahora tenemos un mayor catálogo. Así que sí, ha cambiado a donde éramos obviamente dependientes de las tortas, que representaban un 90 u 80 % de lo que vendíamos, ahora es cerca de un 50 % de las ventas... Y las bebidas aproximadamente un 20 %.

- Ahora que ha tomado parte del cargo, ¿cuál es su visión? ¿Cuál ha sido su aporte a la empresa para cambiarla?

- Bueno, he contribuido desde mi llegada con la ampliación del catálogo de bebidas. Y bueno, mi madre aún sigue a cargo, a donde ella se mueve, a esa dirección vamos. Pues ella hace toda la creación de recetas, yo solo estoy del lado administrativo, del área de ventas, pero trabajamos mucho juntos. Y, bueno, básicamente estos últimos años hemos trabajado mucho en encontrar nuestro modelo. No queremos ser como Sweet and Coffee, con más de 70 locales. Sino enfocarnos en ciertos puntos con nuestra receta tradicional.

- ¿Y qué ofertas nuevas tienen para el público este 2023?

- Para este año, planeamos salir con una línea nueva de postres gluten free, pero en nuestro estilo y con algo que atrae mucho a nuestra clientela, la inserción de frutas en los dulces.