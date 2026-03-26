El Ministerio de Agricultura fija al alza el nuevo precio del maíz en Ecuador

En los últimos meses, los agricultores han enfrentado un incremento en el precio de fertilizantes.

El Ministerio de Agricultura fijó un nuevo rango de precios para el maíz en Ecuador, tras una sesión del Consejo Consultivo que terminó sin consenso entre productores e industriales. La nueva franja establece un precio mínimo de 17,45 dólares y un techo de 19,61 dólares por quintal, lo que representa un incremento de apenas 10 centavos frente al esquema anterior.

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La decisión, adoptada por el ministro Juan Carlos Vega, busca estabilizar el mercado en medio de tensiones crecientes en la cadena productiva. Sin embargo, el ajuste quedó corto frente a las expectativas de productores.

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José Luis García, coordinador de Defensa de Agricultura, explicó a EXPRESO que el precio mínimo esperado por los productores era de al menos 18,50 dólares por quintal. Esto, porque los costos de producción han subido de forma sostenida, un ajuste que poco compensará esta realidad.

Costos al alza, márgenes en caída

En los últimos meses, los agricultores han enfrentado un incremento en el precio de fertilizantes, impulsado por tensiones geopolíticas en Medio Oriente, así como un encarecimiento de insumos agrícolas vinculado a disputas comerciales regionales, especialmente con Colombia.

A esto se suma, dijo García, un factor interno: el aumento del salario básico unificado, que desde diciembre se ubica en 482 dólares. “El sector maicero está muy afectado, y nuestra producción no tiene subsidios como la de otros países con los que competimos en desventaja y de manera desigual”, advirtió García.

Importaciones bajo la lupa

Uno de los puntos más sensibles para los agricultores es el manejo de las importaciones. Según el dirigente, el ingreso de trigo destinado a la elaboración de balanceado está desplazando la demanda de maíz nacional.

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“Estamos pidiendo que se limite la entrega de licencias de importación de trigo. El Gobierno debe respetar la producción nacional, porque estas importaciones están generando desempleo”, afirmó el dirigente, quien explicó que una menor demanda local impacta directamente en los ingresos de miles de pequeños y medianos productores.

Mesas técnicas: promesas en agenda

Como parte del acuerdo alcanzado, sostuvo el dirigente, el ministro Vega se comprometió a instalar dos mesas de trabajo.

La primera analizará el impacto de las importaciones de trigo utilizadas para balanceado, mientras que la segunda evaluará las posibles afectaciones del acuerdo bilateral con Estados Unidos sobre la producción de maíz y el empleo agrícola.

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