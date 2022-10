El camarón se ha convertido en la prueba de fuego final del acuerdo comercial con México. Según el presidente de la República, Guillermo Lasso, la negociación respecto al banano y el atún ya ha sido resuelta, pero el último escollo se centra en si el mercado mexicano aceptará o no al camarón ecuatoriano. Ante esto, el primer mandatario ha pedido a la industria tener cierta flexibilidad.

"A los camaroneros les he dicho con claridad, cualquier concesión de ustedes a México es momentánea porque cuando ingresamos a la Alianza del Pacífico se tendrá libertad absoluta y pueden entrar libremente a México".

Así lo dijo Lasso la noche del pasado miércoles, durante una entrevista con el periodista Carlos Vera. Según el presidente, tras conseguirse un acuerdo, Ecuador tendrá el pase directo a la Alianza del Pacífico integrada por Colombia, Perú, México y Chile, un beneficio que dará una apertura comercial total con todos estos países, independientemente de los acuerdos binacionales que se hayan firmado.

No obstante, esa opinión no es bien vista por la industria camaronera ecuatoriana. Si lo que se pide es que Ecuador ceda temporalmente ante la solicitud de México, de dejar fuera al camarón de la negociación, eso es algo que no lo permitirán.

Así lo dejó claro José Antonio Camposano, presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA). "Firmar un acuerdo comercial que excluya al principal producto de exportación del país, sería un error porque se crearía un antecedente negativo ante los otros acuerdos que el país también negocia". De aceptar el pedido de México, de una exclusión total, aclara Camposano, otros países con los que se negocian acuerdos comerciales, como Corea o China, pedirían lo mismo.

El dirigente gremial hizo énfasis en que a la industria camaronera ya no se le puede pedir concesiones en esta negociación. Pues, ellos ya han sido lo suficientemente flexibles. Aún esperan que las autoridades de México respondan al pliego de propuestas presentadas en mayo de este año. Si bien los camaroneros no aceptarán una exclusión total, sí están dispuestos a aceptar el ingreso restringido de producto a ese mercado.

"Hemos propuesto temporalidades, tipos de productos que se comercialicen para no entrar en competencia directa con la economía mexicana o con el sector acuícola mexicano. Así como el uso de contingentes que limiten el volumen en los tiempos en que México no tenga pesca de camarón y se pueda exportar a ese destino. Hemos dado una serie alternativa, no queremos una apertura total. Pero no ha habido respuesta ".

El presidente Lasso informó ayer también sobre el término de las negociaciones para el ingreso del banano y el atún ecuatoriano. No obstante, representantes de ambas industrias señalan que aún están a la espera de conocer el detalle de lo acordado.