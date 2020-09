La brecha salarial crece en respuesta a la pandemia

Hasta diciembre del año pasado, el Foro Económico Mundial calculaba que cerrar la brecha salarial entre hombres y mujeres tomaría al menos setenta años. La crisis producto de la pandemia de coronavirus, que ha generado la pérdida de al menos 400 millones de empleos en el mundo, ha modificado esa cifra para peor: ahora tomará dos siglos.

Ecuador no se queda atrás en estas proyecciones. El cálculo más reciente del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) indica que en el país, la brecha salarial es del 15.2%, lo que quiere decir que, por cada dólar que un hombre gana en su puesto de trabajo, una mujer solo gana $0.84. La cifra era un avance, ya que hasta 2013 la brecha superaba el 23%.

La pandemia, no obstante, ha deshecho las mejoras. Así lo indica Nelly Jácome, directora del Consejo Nacional de Igualdad de Derechos. “La situación que estamos atravesando ha afectado seriamente las metas que teníamos y los avances que habíamos conseguido, debido al deterioro del empleo en el país. La tasa de desempleo aumentó un 3.5% veces más, afectando, sobre todo a las mujeres, que ya se encontraban en desventaja en cuanto al empleo pleno”, dijo.

Una papeleta electoral hecha por mujeres sería más corta Leer más

Esta señala que, la Agenda Nacional de la Igualdad a 2021 planteaba reducir la cifra al 18.4%, y que hasta el año pasado se había cumplido el objetivo con creces, pero la situación, que ha generado pérdidas de hasta 700.000 puestos de trabajo, ha trastocado el porcentaje.

“Si bien ya había, por ejemplo, una menor contratación de mujeres casadas o unidas, de madres, estas diferencias se harán más grandes. No tenemos aun cifras nacionales, pero los estudios internacionales muestran un deterioro fuerte en cuanto al empleo pleno para las mujeres. La pandemia lo que ha hecho es visibilizar estas diferencias estructurales, esta discriminación”.

La cifra de contratación laboral en la que hay mayor diferencia en la contratación entre hombres y mujeres es la del empleo pleno. INEC

Jácome añade que, la reducción del presupuesto estatal también ha mermado la capacidad del Consejo para generar cambios reales que impulsen los derechos de la mujeres en este campo. “Las instituciones que estamos encargadas de temas de género no tenemos el mismo 'estatus' que otras instituciones del Estado y no tenemos el mismo impulso para promover políticas de género que permitan disminuir la brecha”, subrayó.

Para Gabriela Montalvo, economista con un postgrado en Política Fiscal, Gestión Cultual y Género, considera que el Estado no ha hecho lo suficiente para abogar por el desarrollo económico equitativo de las mujeres, y que durante la pandemia, las políticas empleadas no han hecho más que mermar los derechos laborales.

Las mujeres, aún en la espera Leer más

“Las mujeres estamos muy por encima en niveles de desempleo, porque no solo se ha visto afectado el empleo adecuado, sino el trabajo informal e inadecuado, que estaba ocupado mayoritariamente por mujeres (…) Se ha incrementado el 'piso de cemento', que es la dificultad de las mujeres para entrar al mercado laboral. En esta época no se han empleado políticas consecuentes con la pérdida del empleo, menos aun políticas con un enfoque feminista. Se promociona el emprendimiento que, en el mejor de los casos, esta atando al aplicante a una deuda, pues no hay un estudio detrás. Eso no solo afecta a quien accede al crédito, sino al Estado”.

Los cargos gerenciales se verán afectados

Entre 2013 y 2018, la participación de mujeres en cargos presidenciales y gerenciales en empresas del país solo se elevó el 1,6 % según el informe ‘Perspectiva de género en los cargos directivos de las empresas ecuatorianas’, publicado recientemente por la Superintendencia de Compañías.

Solo el 34 % de las empresas a nivel nacional están presididas por mujeres. La afectación en este ámbito también podría sufrir producto de la pandemia. Según la consultora norteamericana Catalyst, la afectación a las compañías durante la pandemia, y el cierre de varias, influiría en la contratación.

“Al reducir el personal y el tamaño, las compañías no pondrán énfasis en la equidad a la hora de contratar personal, ni se empeñaran en fomentar un ambiente diverso e igualitario”, señala el documento.