La cara del país en el exterior se va configurando. En casi siete meses de gobierno el presidente Guillermo Lasso ha emitido 35 decretos para designar embajadores o representantes del país ante organismos internacionales. Los diplomáticos de carrera no llevan ventaja en esa lista inicial.

Cuando asumió la Presidencia de la República, el 24 de mayo de 2021, Lasso recibió una Cancillería con 44 embajadas, 36 consulados y cinco representaciones permanentes. De estos, 32 cargos de embajadores ya han sido definidos.

La semana pasada se conoció que el Reino de España dio el beneplácito para que el reconocido dirigente de la Izquierda Democrática (ID), Andrés Vallejo Arcos, asuma la Embajada de Ecuador en ese país europeo. Hasta ayer, no se suscribió el decreto que lo ratificaba pero cuando eso suceda serán 20 los elegidos por Lasso dentro de la denominada cuota política en el exterior.

Hay un caso particular. El abogado especializado en el área de propiedad intelectual Hernán Enrique Ponce Aray cumple cuatro misiones diplomáticas encomendadas por el presidente: es embajador ante la Comisión Europea; ante el Consejo Europea; ante el Ducado de Luxemburgo; y en el Reino de Bélgica.

Muchos países no tienen esto que se llama la cuota política. Eso hay que ir mermando. Edwin Johnson,

​diplomático en servicio pasivo

En tanto que, hasta ayer, eran doce los diplomáticos de carrera que fueros escogidos por el mandatario para representar al país en el exterior. Siete de ellas mujeres.

Este desbalance no ha sido bien visto, especialmente por algunos exdiplomáticos como el exembajador en México y Uruguay Galo Galarza Dávila que criticó la designación de Vallejo, al igual que la misión diplomática encomendada al exdirigente del Partido Social Cristiano (PSC), Pascual del Cioppo que luego de renunciar a ser embajador en España fue designado para Catar.

“Mientras tanto las y los embajadores de carrera (que para llegar a esa categoría deben pasar al menos treinta años de sacrificadas labores) deben conformarse con algún consulado en EE.UU. o permanecer en la “congeladora” por largos y tortuosos períodos sufriendo humillaciones”, escribió.

La Ley de Servicio Exterior determina que los nombramientos que no son de carrera no pueden exceder del 20 % del total de funcionarios en las categorías de embajador y ministro. Ante un pedido de EXPRESO, la Cancillería contestó que gestiona la entrega de información para conocer, entre otras cosas, si ese porcentaje ha sido superado.

El diplomático de carrera en servicio pasivo y analista político Edwin Johnson está seguro de que ese límite no se ha roto. Reconoce que legalmente no existe problema con la designación de personas que no son de carrera, lo que es conocido como la cuota política.

“Pero hay que tener en cuenta ciertos elementos para la designación bajo esta figura. Tienen que ser personalidades representativas del país, con una hoja de servicio extraordinaria que con ese peso pueda sustituir la carencia de experiencia diplomática”, señaló Johnson.

Oferta

El canciller Mauricio Montalvo ha ratificado en varias ocasiones que el gobierno del presidente Guillermo Lasso se ha comprometido a estar muy por debajo del porcentaje del 20 % en todo el cuerpo diplomático. Considera que es legítimo que elija personas con ciertas características en algunos casos.

Preparación

Desde 2020 se reactivó la Academia Diplomática que fue cerrada por el gobierno de Rafael Correa. La actual promoción de estudiantes concluirá su formación el año que viene. Una vez terminado el curso de terceros secretarios pasan a trabajar en las diferentes dependencias de la Cancillería antes de servir en el extranjero.