Tantos motivos de discrepancia como tiempo de tensa relación. La Asamblea Nacional hizo ayer oficial la convocatoria para iniciar rondas de diálogo con el Ejecutivo, aunque la posibilidad de que haya una respuesta positiva del Gobierno aún es mínima.

El presidente del Legislativo, Virgilio Saquicela, envió una carta al presidente Guillermo Lasso y al ministro de Gobierno, Francisco Jiménez. Ahí les dice que los esperan, a ellos o sus delegados, el martes 23 de agosto desde las 09:30 en uno de los salones de la Asamblea.

No es el primer intento. La relación Ejecutivo-Legislativo nació tensa y en septiembre de 2021 alcanzó su primer pico cuando el Consejo de Administración Legislativa (CAL) no calificó el proyecto de Ley Creando Oportunidades que era la propuesta emblema de Lasso.

En la Asamblea no hay voluntad de construir. No hay condiciones, no hay hecho, son solo palabras y al final del día el país espera más que eso, quiere acciones verdaderas.

Juan Fernando Flores,

​Bancada del Acuerdo Nacional