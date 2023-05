Una vez que la Asamblea Nacional, atropellando todos los procedimientos legales, ha resuelto seguir con el juicio político al presidente Lasso, quedan tres escenarios posibles. ¿Qué puede ocurrir en cada uno de ellos?

Primer escenario: Muerte cruzada. Si el presidente ve que va a perder el juicio político es posible que quiera disolver la Asamblea para que el Consejo Electoral convoque a elecciones para elegir nuevo presidente y nuevos asambleístas; sin embargo, no es tan sencillo. La disolución de la Asamblea debe ser aprobada por la Corte Constitucional y solo puede ser por tres causales: 1. Que la Asamblea se haya arrogado funciones; algo que no veo que haya sucedido. 2. Que la Asamblea haya entorpecido injustificadamente el Plan de Desarrollo; tampoco lo veo. 3. Y por grave crisis política y conmoción interna; quizás este punto la Corte Constitucional podría considerarlo válido, porque efectivamente hay una grave crisis política, aunque a la mayoría de los ecuatorianos realmente no le interese.

Panorama. 92 votos son el mínimo necesario para censurar y destituir al presidente de la República.

El segundo escenario: destitución presidencial. Es que se dé la votación en la Asamblea y el resultado sea a favor de la destitución del presidente. Aquí terminaría el mandato de Guillermo Lasso y asumiría la Presidencia Alfredo Borrero.

El tercer escenario: el presidente se salva. Es que se dé la votación y el resultado sea en contra de la destitución, con lo cual Guillermo Lasso seguirá siendo presidente de la República hasta terminar su período en 2025.

Si tenemos muerte cruzada habrá elecciones casi inmediatamente. Los partidos políticos no están preparados para un nuevo proceso electoral, lo que dará ventaja a quienes mejores resultados obtuvieron en los recientes comicios. Estos son Revolución Ciudadana y Pachakutik.

Si el presidente es destituido, lo reemplazará el vicepresidente. Seguramente tendremos un período de calma en el país porque Borrero tiene menos rechazo que Lasso con los partidos políticos y podría lograr acuerdos que le permitan cumplir su principal misión; mantener la paz y la democracia hasta las próximas elecciones.

Antecedente. Guillermo Lasso es el primer presidente en enfrentarse a una interpelación con la Constitución del 2008.

El tercer escenario parece el más probable. La oposición no logra los 92 votos para la destitución y el presidente Lasso mantiene su puesto. Para conocer qué ocurriría de darse esta situación, solo debemos observar el panorama político actual y hacernos varias interrogantes. Según las respuestas, sabremos si todo seguirá igual o si veremos un cambio a favor del país.

¿El presidente va a cambiar su forma de ser y su estilo de gobernar? No lo creo. Pienso que él está convencido de que lo está haciendo muy bien; no se da cuenta de los errores que comete y ya no me sorprende su infinita capacidad para seguir cometiéndolos. Basta con ver su necedad en pelearse con todo el mundo y mantener muy cerca suyo a personas inescrupulosas.

¿La oposición va a cambiar? Tampoco lo creo. Jaime Nebot y Rafael Correa son sus principales enemigos políticos y se la tienen jurada, por lo tanto, van a continuar con su línea dura contra el Gobierno.

¿El ala extrema del indigenismo va a dejar sus intereses? Lo dudo, especialmente después de ver el permanente hostigamiento de Leonidas Iza.

¿El Gobierno va a lograr derrotar a la narcodelincuencia? No va a suceder. Ningún país lo ha conseguido hasta ahora. Y en Ecuador continuamos con las mismas estrategias que no han funcionado.

¿Podrá el Gobierno mantener la misma mayoría en la Asamblea con la que aspira a evadir la destitución? No lo sé, pero supongamos que sí. ¿Eso va a marcar una gran diferencia? No lo creo. Esta Asamblea es inoperante y ya es muy tarde para aprobar leyes que verdaderamente mejoren la vida de los ecuatorianos.

Por estas razones, creo que este Gobierno ya perdió la posibilidad de cumplir sus ofertas de campaña. Su capacidad de gobernar será exclusivamente para terminar, de la mejor manera posible, su mandato y esperar a que los ecuatorianos elijamos mejor en el 2025.